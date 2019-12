"Ich bin nicht zuständig, mein Anwalt kümmert sich darum", sagte Arturo Vidal, fügte aber an:

" Für mich wirkt es unfair, dass ich dieses Geld nicht bekommen habe. "

Zuvor hatte die spanische Zeitung "ABC" berichtet, dass Vidals Vertreter die Klage schon am 5. Dezember vor einer Kommission der Liga und der Spielervertretung AFE eingereicht habe. Im Kern geht es um eine Prämie in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Nach Ansicht des Klubs hat Vidal dafür nicht die vertraglich festgeschriebene Mindestanzahl von Spielen absolviert, der Spieler fordert nun aber zumindest einen Teil der Prämie ein.

Vidal vor Wechsel zu Inter Mailand

Eine Zukunft des früheren Leverkusener und Münchner Profis bei den Katalanen wirkt ohnehin zunehmend unwahrscheinlich. Vidal soll vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen. Laut der Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" hat er sich mit dem italienischen Tabellenführer bereits geeinigt, eine Übereinkunft der Klubs stehe aber noch aus.

In dieser Saison war Vidal beim Team um Lionel Messi meist Teilzeitarbeiter, in der Liga kam er nur in zwei Partien über 90 Minuten zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler soll Wunschkandidat von Inters Trainer Antonio Conte sein.

