Als Nachfolger des umstrittenen Barça-Trainers Quique Setién ist nach Xavi offenbar ein weiterer Ex-Spieler im Gespräch. Nach Informationen der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" gelte Patrick Kluivert, der aktuelle Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona, bei den Spielern als Favorit. Besonders seine Erfahrung als Profi sowie sein geselliger Charakter seien wohl ein Pluspunkt, heißt es.

Kluivert spielte von 1998 bis 2004 selbst bei den Katalanen. Daher kennt der Niederländer den FC Barcelona und die Philosophie des Vereins aus erster Hand. Auch die Sprachgewandtheit von Kluivert - sechs Sprachen soll er beherrschen - ist angeblich ein Argument für den 44-Jährigen.

Kluivert soll außerdem maßgeblichen Anteil an der Integration junger Talente in den Profikader haben, darunter auch Ansu Fati und Frenkie de Jong. Ein Nachteil könnte allerdings seine fehlende Erfahrung als Chefcoach sein.

Bisher war Kluivert nur als Co-Trainer tätig, unter anderem an der Seite von Louis van Gaal in der niederländischen Nationalmannschaft (2012 bis 2014) sowie neben Clarence Seedorf in Kamerun (2018 bis 2019). Zudem arbeitete der ehemalige Stürmer in der Saison 2016/17 als Sportdirektor bei PSG.

Auch Xavi und Laurent Blanc im Gespräch

Zuletzt galt besonders Barça-Legende Xavi als möglicher Nachfolger von Setién, der in den vergangenen Monaten immer wieder in Kritik geriet. Nach der verpassten Meisterschaft wird nun erneut über eine Ablösung des 61-jährigen Coaches spekuliert.

Schon im Januar hatten die Katalanen bei Xavi angefragt, dieser lehnte jedoch ab. Eine Anstellung des Weltmeisters von 2010 soll unwahrscheinlich sein, so lange Josep Bartomeu Präsident des FC Barcelona ist. Xavi, aktuell Trainer des katarischen Vereins Al Sadd, gilt als Unterstützer des Präsidentschaftskandidaten Victor Font, der 2021 zur Wahl antritt.

Auch der ehemalige PSG- und Frankreich-Coach Laurent Blanc, beraten vom bestens vernetzten Jorge Mendes, wurde zuletzt als möglicher Barcelona-Trainer ins Gespräch gebracht. Er soll bereit sein, auch nur für eine Saison zu übernehmen und würde sein Schicksal nicht an einen der Präsidentschaftskandidaten knüpfen.

