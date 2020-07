Große Ehre für Marc-André ter Stegen: Der Keeper wurde in einer Umfrage der spanischen Sportzeitung "Marca" zum besten Spieler des FC Barcelona der Saison 2019/20 gewählt. Der 28-Jährige verwies Superstar Lionel Messi aus Argentinien auf den zweiten Rang. Dritter wurde der spanische Youngster Riqui Puig. Die Wahl wird jährlich durchgeführt.

Messi hatte die Abstimmung in den vergangenen Jahren dominiert. In der aktuellen Saison brachte es der Argentinier auf bisher 28 Tore in 41 Pflichtspielen. Damit kann er, auch wenn bei Weitem nicht alles nach Wunsch verlief, immer noch eine stolze Bilanz vorweisen.

Keine Chance hatten die Weltmeister: Als bester eines französischen Trios landete Antoine Griezmann auf Rang 18.

Zuletzt gab es heftige Spannungen zwischen Messi und dem Klub. Der Superstar kritisierte, dass der Mannschaft Charakter fehle. "Ich habe bereits vor einer Weile gesagt, dass es sehr schwer für uns wird, die Champions League zu gewinnen, wenn wir so weitermachen", sagte Messi nach der Pleite Barças gegen Osasuna.

