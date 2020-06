Der FC Barcelona hat zum Neustart der spanischen La Liga einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Bei RCD Mallorca waren die Katalanen von Beginn an das bessere Team und setzten sich am Ende folgerichtig mit 4:0 (2:0) durch. Arturo Vidal sorgte in der 2. Minute für die Führung, Martin Braithwaite legte vor der Pause nach (37.). Jordi Alba (79.) und Lionel Messi (90.+3) sorgten für die Entscheidung.

So lief das Spiel:

Mit der ersten Chance der Partie ging der Favorit in Führung: Jordi Alba servierte punktgenau vom linken Flügel auf den Elfmeterpunkt, Arturo Vidal lief ein und köpfte den Ball nach 65 Sekunden Spielzeit zum 0:1 in die Maschen. In der Folge übernahm Barça die Kontrolle über die Partie und kam durch Martin Braithwaite (7.) und Lionel Messi (10. und 12.) zu weiteren Chancen.

La Liga Flitzer im leeren Stadion: Kuriose Szene bei Mallorca gegen Barça VOR 10 MINUTEN

Mallorca brauchte nach der langen Spielpause etwas Anlaufzeit und profitierte dann von Barças Tempodrosselung. Nach einem Sololauf und anschließendem Schuss von Takefusa Kubo musste Marc-André ter Stegen das erste Mal eingreifen (22.). Nach einer angeordneten Trinkpause machten die Katalanen wieder ernst und kamen nach Kopfballvorlage von Messi durch Braithwaite mit seinem ersten Treffer im Dress von Barça zum 0:2 (37.).

Ein weiterer Lichtblick war die Einwechslung von Luis Suárez, der sich nach viermonatiger Verletzungspause zurückmeldete (57.). Im zweiten Durchgang ließ Barcelona zunächst weitere gute Chancen liegen: Braithwaite scheiterte an Manolo Reine (59.), Araujo am Außenpfosten (60.). In der Schlussphase erhöhten schließlich Jordi Alba nach Zuspiel von Messi auf 0:3 (79.) und Messi nach Vorlage von Suárez auf 0:4 (90.+2).

Barça nimmt die erste Hürde nach der Corona-Pause und setzt den Rivalen Real Madrid unter Zugzwang. Mallorca unterdessen kann die Niederlagen der Konkurrenz nicht nutzen und verbleibt auf einem Abstiegsplatz.

Die Stimmen zum Spiel:

Jordi Alba (FC Barcelona): "Wir hatten die Kontrolle über das Spiel. Wir haben nach drei Monaten ohne Wettkampf ein großartiges Spiel gezeigt. Ein frühes Tor gibt dir viel Selbstvertrauen. Mallorca ist ein Team, das unangenehm zu bespielen ist, und ein Tor zu Beginn des Spiels hilft sehr. Wir haben in La Liga jetzt noch zehn Endspiele."

Das fiel auf: Flitzer im leeren Stadion

In der 53. Minute rieben sich Spieler, Schiedsrichter und Betreuer verwundert die Augen: Ein Flitzer hatte sich Zugang zum Stadion verschafft und posierte mit einem Messi-Trikot der argentinischen Nationalmannschaft bekleidet neben Jordi Alba für ein Selfie. Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande unterbrach für einen kurzen Moment die Partie und der Sicherheitsdienst führte den Flitzer ohne Probleme ab. Kurioser geht's nicht!

Der Tweet zum Spiel:

Mit einer präzisen Flanke leitete Jordi Alba das frühe 1:0 durch Vidal und schlussendlich auch den Sieg ein.

Die Statistik: 7 aus 9

Torschütze Vidal untermauerte heute wieder einmal seine Präzision im Abschluss. Von seinen neun Schüssen auf das gegnerische Tor in dieser Saison fanden unglaubliche sieben den Weg in die Maschen. In 23 Einsätzen steuerte Vidal außerdem zwei Vorlagen und somit seinen Teil zur Tabellenführung der Katalanen bei.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die bei Bayern auffielen: Hernández bleibt das Sorgenkind

Play Icon WATCH Entscheidung gefallen? BVB soll im Rennen um Bellingham vorne liegen 00:01:59

La Liga Vidal verrät: Diese Sache habe ich mir bei Christian Ziege abgeschaut VOR 4 STUNDEN