So lief das Spiel:

Real Sociedad begann mutig, störte früh und ließ Barcelona nur schwer in die Partie finden. Einzig Martin Braithwaite strahle Gefahr in Barcas Offensive in der Anfangsphase aus. Die beste Chance der Katalanen im ersten Durchgang vergab Lionel Messi nach schönem Doppelpass mit Sergio Busquets, Alex Remiro reagierte glänzend (29.).

Kurz vor der Pause vergab der Argentinier nach schönem Zuspiel von Frenkie de Jong eine weitere gute Gelegenheit (40.).

Nach dem Seitenwechsel ein Spiegelbild der ersten Hälfte, Barca wieder sehr passiv, die Gäste hingegen mutig. Die Hausherren waren nach 20 Minuten im Spiel angekommen und vergaben durch Ivan Rakitic ihre erste Gelegenhei (64.). Als es den Anschein machte, dass Barcelona demnächst die Führung gelingt, tauchten plötzlich die Gäste wieder gefährlich vor dem Tor von Marc-André ter Stegen auf: Ein abgefälschter Schuss von Nacho Monreal verfehlte das Ziel nur um Zentimeter (72.). Nur drei Minuten später tauchte Alexander Isak frei vor dem Nationaltorhüter auf, machte jedoch viel zu wenig aus dieser aussichtsreichen Situation.

Als man dachte, dass die Überraschung in der Luft liegt, schaltete sich der VAR ein und der Unparteiische entschied wenige Momente später zurecht auf Handelfmeter. Messi verwandelte diesen relativ sicher (80.). Als die Gäste in der Schlussphase nochmals alles nach vorne warfen, gelang Barcelona in der Nachspielzeit das vermeintliche 2:0, der Treffer fand jedoch aufgrund einer Abseitsposition in der Entstehung keine Anerkennung und wurde zurecht zurückgenommen.

Mit dem Sieg kehrt Barcelona vorerst auf den ersten Platz zurück. Erzrivale Real Madrid kann sich diesen morgen mit einem Sieg bei Real Betis zurückerobern.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Schnelle Karten

Insgesamt sieben Gelbe Karten zeigte Juan Martínez den Akteuren beider Mannschaften. Drei hätten es in diesem Spiel auch getan. Keine souveräne Vorstellung der Unparteiischen.

Die Statistik: 438

Messi ist wieder der Toptorschütze in Europas Topligen und überholt mit insgesamt 438 Treffern zunächst Cristiano Ronaldo, dem bislang ein Treffer weniger gelang.

