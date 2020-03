So lief das Spiel:

Borussia Mönchengladbach ließ am Samstagabend keinen Zweifel daran, wer Herr im Hause war: Extrem aggressives Pressing, ultra-hohes Anlaufen der Gastgeber, der BVB schien Probleme zu haben. Doch wer so spielt, darf sich im Aufbau keine Fehler leisten. Doch genau das taten die Fohlen in der achten Minute. Nach einem Fehlpass von Lars Stindl bedankte sich der Ex-Gladbacher Thorgan Hazard und schoss die Gäste nach Vorarbeit von Erling Haaland in Führung (0:1, 8.).

Erst nach rund 20 Minuten erholten sich die Rheinländer vom frühen Rückstand und fanden zurück in die Partie, die sie so druckvoll begonnen hatten. Dortmund stand ungewöhnlich tief und konnte es sich leisten, zu diesem frühen Zeitpunkt auf Konter zu lauern. Der Matchplan der Gäste ging zu diesem Zeitpunkt voll auf.

Für die Gladbacher dagegen war der frühe Rückstand aus taktischer Hinsicht ein Alptraum. Das Spiel der Mannschaft von Marco Rose war eindeutig auf hohes Pressing und Aktionen gegen den Ball ausgelegt. Dieses Spiel konnten die Fohlen nicht aufziehen, da sich der BVB weit zurückzog und mit der Fünferkette die Räume extrem eng machte. Mit dem Ball schien die Borussia nur wenig anfangen zu können.

Nach gut einer halben Stunde verloren die Gastgeber auch noch ihren Sechser: Nach einem Zusammenprall mit Jan Sommer musste Denis Zakaria verletzt vom Platz, er wurde durch Tony Jantschke ersetzt (36.). Kurz vor der Pause stemmte Dan-Axel Zagadou im eigenen Sechzehner gegen den heranstürmenden Jonas Hofmann die Hüfte raus und brachte den Gladbacher so zu Fall. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Weiterspielen – völlig unverständlich allerdings, dass der VAR den Unparteiischen nicht zur Überprüfung animierte.

Der BVB nahm die Führung mit in die Kabine.

Nach der Pause lief es dann genau andersrum: Nach einer Ecke zog Alassane Pléa von helbrechts ab. Erling Haaland pennte und hob das Abseits auf, sodass Lars Stindl den Ball entscheidend ins Tor lenken konnte (1:1, 50.). Der BVB kalt erwischt, alles stand wieder auf Anfang in Mönchengladbach.

Nachdem auch zu Beginn der zweiten Hälfte ein frühes Tor gefallen war, verlagerte sich die Partie wieder ins Mittelfeld. Kampf prägte die weiteren Minuten, beide Teams schienen sich zu neutralisieren. In den Strafräumen tat sich wenig. Nach 66 Minuten durfte dann mit Jadon Sancho (für Julian Brandt) der Dortmunder Topscorer aufs Feld – und das tat dem BVB sichtlich gut.

In der 71. Minute ließ die Gladbacher Hintermannschaft sich für eine Sekunde ablenken, als Haaland nach einem Kopfballduell am Boden liegen blieb. Denn Dortmund spielte einfach weiter und Achraf Hakimi schob nach starkem Solo aus spitzem Winkel linksunten zum 1:2 ein – der nächste skurrile Treffer.

Trotz vierminütiger Nachspielzeit kam Gladbach nicht mehr entscheidend vors Dortmunder Tor. Der BVB holt einen Auswärtssieg und macht sich wieder zum Bayernverfolger Nummer eins.

Die Stimmen zum Spiel:

Mats Hummels (Verteidiger BVB): "Wir haben das System nicht großartig umgestellt. Aber wir haben eine andere Herangehensweise. Wir haben den Kampf angenommen und uns nichts gefallen lassen. Es ist gut, dass wir im Winter noch Verstärkungen bekommen haben. Jetzt haben wir die richtige Mischung aus Künstlern und Kämpfern. Bei unserem Siegtor sah es so aus, als erwartete Gladbach eine Unterbrechung durch den Schiedsrichter. Das ist ein bisschen doof, wir wollten nichts unsportliches machen."

Thorgan Hazard (Mittelfeldspieler BVB): "Es war ein schweres Spiel. Gladbach ist diese Saison sehr stark, umso wichtiger war es, hier zu gewinnen. Manchmal muss man auch einfach mal arbeiten, es geht nicht immer nur 5:0. Es waren tolle Jahre hier in Gladbach, das Tor zu schießen war etwas komisch."

Der Tweet zum Spiel:

Braucht nichtmal 90 Minuten, um der Beste zu sein: Jadon Sancho kam am Samstag von der Bank, machte mit seinem Assist zum 1:2 seinen 29. Scorerpunkt der Saison und ist damit der Beste Offensivmann des BVB.

Das fiel auf: Wechselspielchen

Nachdem Shootingstar Erling Haaland am vorangegangenen Spieltag mit gesundheitlichen Problemen nur von der Bank kam, rückte der norwegische Wunderknabe am Samstagabend wieder in die BVB-Startelf. Dort fehlte mit Jadon Sancho etwas überraschend das zweite Riesentalent der Dortmunder, Borussen-Coach Lucien Favre brachte den Engländer im Topspiel in Mönchengladbach nur von der Ersatzbank. Sancho hatte zuletzt im November 2019 nicht mehr von Anfang an gespielt.

Die Statistik zum Spiel: 10

Zehn Bundesligaspiele in Folge hat der BVB zuletzt gegen Gladbach gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Brauchen nicht von Platz eins sprechen": Leipzig lässt wichtige Punkte liegen