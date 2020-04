Marc-André ter Stegen soll beim FC Barcelona verlängern, hat das aber noch nicht getan. Dabei schien das doch nur reine Formsache zu sein. Online-Portale überschlagen sich mit Spekulationen. Sämtliche europäischen Top-Klubs sind offenbar plötzlich hinter dem 27-jährigen Torhüter her. Sogar der FC Bayern München soll angeklopft haben. Was steckt also hinter dem ganzen Brimborium?

Ist seine Vertragsverlängerung doch nicht nur eine reine Formsache, so wie es zunächst schien? Schließlich hatten die vergangenen Monate sportlich doch gezeigt: Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona - das passt super zusammen.

Der 27-jährige Torwart ist beim Weltklub zum Weltstar avanciert und die unangefochtene Nummer eins. Allerdings: Zu den Top-Verdienern soll der ehemalige Mönchengladbacher nicht gehören. Das liebe Geld wird also wieder einmal der Anlass gewesen sein, sich über eine Erweiterung des bis 2022 laufenden Kontraktes zu unterhalten.

Bundesliga Salihamidzic über Kaderplanung: Welche Namen hinter seinen Andeutungen stecken 27/04/2020 AM 13:51

Nur: Das bekommen in der Szene auch andere Vereine mit, die ihrerseits dann mit Scheinen wedeln, was wiederum durchaus verlockend für ter Stegen sein könnte.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge HIER ANHÖREN!

"Marc ist ein außergewöhnlicher Junge. Sehr fleißig, sehr analytisch, sehr positiv in seiner Einstellung, seinem Training, in seinem ganzen Vorgehen", sagte FCB-Coach Quique Setién jüngst über seinen Torwart.

Lob vom Trainer für ter Stegen

Besonders habe ihm gefallen, dass ter Stegen sofort die Ratschläge des neuen Torwarttrainers Jon Pascua Ibarrola, den Setién mitgebracht hatte, angenommen habe. "Sie arbeiten jetzt alle sehr gut zusammen", sagte der Cheftrainer.

Sportlich gibt es kaum einen Zweifel an ter Stegen. Sein Ansehen in Spanien ist groß. "Im Sommer gibt es nur fünf unverkäufliche Spieler", schrieb "El Mundo Deportivo" und zählte neben Lionel Messi (32), Frenkie de Jong (22), Sergio Busquets (31) und Gerard Piqué (33) auch ter Stegen dazu.

Play Icon WATCH Bei Corona-Streik: Spaniens Liga-Boss droht Klubs 00:00:54

Doch die Coronakrise wirbelt so einiges durcheinander.

Barça jedenfalls hat jegliche Gespräche erst einmal auf Eis gelegt. Zuvor sollen ter Stegen dem Vernehmen nach 6,5 Millionen Euro jährlich netto bei einer Laufzeit bis 2024 angeboten worden sein. Allerdings, so heißt es, fordert ter Stegen deutlich mehr. Berater Gerd vom Bruch lehnte die Offerte also ab.

Offenbar ein Grund, warum Barcelona vorsichtig Kontakt zu André Onana, dem Keeper von Ajax Amsterdam aufnahm. Der 24-Jährige hat sich dort seit seinem Wechsel von Barça nach Amsterdam in fünf Jahren prächtig entwickelt und wäre wohl an einer Rückkehr interessiert.

Mischt auch Bayern mit?

Gleichzeitig kamen Gerüchte auf, Juventus Turin, der FC Chelsea und Manchester City seien stark an ter Stegen interessiert. Die spanische Zeitung "Sport" berichtete gar davon, dass der FC Bayern sich nach ter Stegen erkundigt habe. In München stocken aktuell die Gespräche mit Kapitän Manuel Neuer. Ter Stegen als Nachfolger von Neuer in München mit Alexander Nübel im Nacken? Das wäre dann aber doch eher wild.

Manuel Neuer (re.) und Marc-André ter Stegen (li.) beim DFB-Training Fotocredit: Getty Images

Es heißt, dass eine Weiterbeschäftigung ter Stegens weiterhin "absolute Priorität" genieße. Vom Bruch und der Spieler selbst hätten sogar Verständnis gezeigt, dass der Klub die Folgen der Coronakrise erst abwarten will, bevor weiterverhandelt wird.

Aus dem Umfeld des FC Barcelona sickerte zudem durch, dass ter Stegen seine Chancen bei anderen Vereinen keineswegs intensiv prüfe. Grundsätzlich will er bleiben, wenn der Verein ihm denn finanziell die nötige Wertschätzung signalisiere.

An der Absicht zu verlängern, wird eine Verlängerung wohl nicht scheitern, wenn sich ter Stegen, sein Berater und die Barça-Bosse wieder an einen Tisch setzen. Aufgrund der Coronakrise ist derzeit, wie in fast allen anderen Bereichen, jedoch unklar, wann dies der Fall sein wird.

Und so bleibt der Poker durchaus spannend.

Das könnte Dich auch interessieren: Robben startet neu: Abschied aus München und Comeback-Gedanken

Play Icon WATCH Sané ersetzt Coutinho: Sieht so die Bayern-Elf der kommenden Saison aus? 00:01:00

Bundesliga Die Königstransfers des Fußballs: Als "Rüpel" Micoud Werder Bremen revolutionierte 27/04/2020 AM 10:59