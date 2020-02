Aritz Aduriz von Athletic Bilbao hat bereits sechs Tore gegen Marc-André ter Stegen geschossen. "Er hat einige Male gegen mich getroffen, es war immer sehr, sehr schwer."

Doch der 39-jährige Aduriz, der im Sommer seine Karriere beenden wird, ist nicht der einzige unliebsame Gegenspieler von ter Stegen. "Ich habe schon gegen sehr viele gute Stürmer gespielt, wirklich gute Spieler", sagte der ehemalige Gladbacher Torhüter. "Aber ich bin wirklich sehr glücklich, dass auch wir einige gute Spieler im Team haben."

Am Sonntag trifft ter Stegen mit dem FC Barcelona im Clásico auf Real Madrid. In 24 Ligaspielen in dieser Saison kassierte er 27 Gegentore.

