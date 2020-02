Leroy Sané spielte in der Partie gegen die U23-Mannschaft vom FC Arsenal von Beginn an und wurde in der 57. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Er machte ein gutes Spiel und setzte auf der Außenbahn Akzente.

"Zurück auf dem Platz - und es fühlt sich großartig an", twitterte Sané.

Dieser erste Einsatz nach seiner Verletzung ist nicht nur eine gute Nachricht für ManCity-Teammanager Pep Guardiola, der dadurch in der Endphase der Saison eine Option mehr in der Offensive hat, sondern auch für Bundestrainer Joachim Löw.

Sané spielt in den EM-Planungen von Löw eine entscheidende Rolle und wäre, sofern er zu seiner alten Form zurück findet, Stammspieler im DFB-Team.

