Ivan Rakitic steht einem möglichen Wechsel in die MLS wohl offen gegenüber. In einem Interview mit "ESPN" meinte der kroatische Vize-Weltmeister von 2018: "Man sieht, dass der Fußball in den Vereinigten Staaten Jahr für Jahr mehr Aufmerksamkeit generiert." Rakitic scherzte auch: "Vielleicht ruft mich ja Beckham an." David Beckham ist Klubbesitzer von Inter Miami, das seit 2020 in der MLS spielt.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neueste Folge HIER ANHÖREN!

Barça-Star Rakitic hob zudem die Leistungsentwicklung der nordamerikanischen Profiliga in den letzten Jahren hervor. "Heutzutage kann man sich ein MLS-Spiel ansehen und auch sagen: 'Oh ja, das will ich sehen!'"

Bundesliga Mammutprogramm für Bayern-Stars: So hart wird die kommende Saison VOR 6 STUNDEN

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft beim FC Barcelona im nächsten Sommer aus. Wie es mit Rakitic weitergeht, ist noch nicht klar. In diversen Medien wurde zuletzt spekuliert, dass die Barça-Bosse den Kroaten vielleicht schon im Sommer abgeben wollen.

Vor einigen Wochen hatte Rakitic daher eine baldige Entscheidung der Katalanen gefordert. "Ich will Klarheit, in welche Richtung es geht", sagte der 32-Jährige Mitte Juni im Gespräch mit "Sport1": "Ich bin immer offen für Gespräche mit den Verantwortlichen und mag es lieber, als es über Dritte zu erfahren."

Dabei ließt Rakitic offen, wo er landen könnte. "Ich bin offen für alles, möchte aber nicht zu weit nach vorne schauen", so der ehemalige Schalker, der auch eine Rückkehr in die Bundesliga nicht kategorisch ausschloss.

Das könnte Dich auch interessieren: Podolski über Bayern-Neuzugang Sané: "Noch nicht Top-Niveau erreicht"

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH CL-Sperre für ManCity? Guardiola zeigt sich zuversichtlich 00:00:36

La Liga Muskelverletzung im Bein: Weltmeister Griezmann fehlt Barça auf unbestimmte Zeit VOR 7 STUNDEN