Der FC Barcelona hat Dank des goldenen Treffers von Ivan Rakitic in der 71. Minute einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Athletic Bilbao eingefahren. Gegen vor allem in der ersten Hälfte mutige Gäste tat sich das Starensemble von Quique Setién lange schwer, ehe Superstar Lionel Messi den Torschützen eher zufällig im Strafraum bediente. Durch den Sieg springt Barça vorläufig wieder an die Tabellenspitze.

So lief das Spiel:

Barcelona musste am Dienstagabend liefern, um die jüngst an Real verlorengegangene Tabellenführung zumindest vorübergehend zurückzuerobern. Beim Sieg der Madrilenen bei Real Sociedad hatte es am Sonntag einige umstrittene Schiedsrichter-, beziehungsweise VAR-Entscheidungen gegeben.

Wie schon beim 0:0 der Katalanen am Freitag gestaltete sich das Spiel des FCB in der Anfangsphase statisch: Viele Querpässe, weder Lionel Messi, noch Antoine Griezmann oder Luis Suárez kamen in die Tiefe. Der Querpass war allzu oft das Mittel der Wahl.

Nach rund 25 Minuten präsentierte sich Bilbao als die aktivere Mannschaft. Zwar hatten die Gäste weniger Spielanteile, doch sie erarbeiteten sich vielversprechendere Torchancen. Zwingendes war allerdings auf beiden Seiten kaum dabei.

Auch nach einer guten halben Stunde kein anderes Bild: Barca mit mehr Spielanteilen, Bilbao mit den besseren Offensivaktionen. Trotzdem gab es weiter kaum Torraumszenen. Auch mit Fans wäre es im Camp Nou kaum lauter gewesen.

Mit einem wenig aufregenden 0:0 ging die Partie in die Kabine.

Auch nach der Pause änderte sich die Dramaturgie des Spiels nicht. Barca dominierte, ohne zu überzeugen, Bilbao lauerte weiter und wirkte weiter gefährlich. Doch die Gäste spielten sich keine klaren Torchancen heraus. Es blieb ein mäßiger Dienstagabendkick in Katalonien.

In der 64. Minute brachte Barca-Coach Setién Ivan Rakitic aufs Feld. Sollte er das Spiel des Favoriten beleben? Ja! Denn nur sieben Minuten nach dessen Einwechslung erzielte der Kroate nach einer Vorlage von Lionel Messi das 1:0 für die Hausherren. Ohne Glanz gingen die Gastgeber in Führung.

Athletic Bilbao spielte weiter nach vorne, konnte aber keine zwingenderen Torchancen kreieren als in den vorherigen rund 75 Minuten. Den Gästen lief langsam die Zeit davon, Barca war trotz müder Vorstellung im Soll.

Jetzt ging es nur noch um Ergebnissicherung. Barca machte die Räume eng, trotz fünfminütiger Nachspielzeit gelang es Bilbao nicht mehr, vor dem Tor des Gegners aufzutauchen.

Der FC Barcelona holt einen Pflichtsieg und setzt sich zumindest bis Dienstag wieder an die Tabellenspitze.

Der Tweet zum Spiel:

Erstmals seit dem Neustart der spanischen Liga begann Barca am Dienstag mit Luis Suárez, Lionel Messi und Antoine Griezmann in der Startelf.

Das fiel auf: Klare Worte

Barca-Coach Quique Setién sagte zu den drei höchst fragwürdigen Schiedsrichter- bzw. VAR-Entscheidungen beim Sieg von Real Madrid am Sonntag in San Sebastián, die Barca die Tabellenführung kosteten: "Es gibt Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Jeder hat gesehen, was passiert ist. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden." Heißt auf Deutsch: Wir sind machtlos gegen diese Skandalentscheidungen und müssen dafür umso dringender gewinnen.

Die Statistik zum Spiel: 1

Das 1:0 aus der 71. Minute war das erste Saisontor von Ivan Rakitic.

