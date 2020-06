Timo Werner wechselt im Sommer zum FC Chelsea und das wohl auch dank Antonio Rüdiger. Gegenüber dem vereinseigenen TV-Sender der Blues berichtete der 27-Jährige von Gesprächen mit dem RB-Stürmer: "Während der Coronazeit haben wir viel miteinander gesprochen und er hat mir erzählt, dass er interessiert daran ist, nach England zu wechseln. Natürlich habe ich dann getan, was ich tun musste...".

Lange war spekuliert worden, doch vergangene Woche war es dann endlich offiziell: Werner wechselt zum FC Chelsea. Sollte der Medizincheck glatt laufen, schließt sich der RB-Stürmer bereits Anfang Juli den Londonern an.

"Wie alle anderen freue ich mich sehr, dass er sich für Chelsea entschieden hat, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich kenne ihn, seit er 17 Jahre alt war. Und er hat sich in den letzten Jahren sehr gut geschlagen", sagte Nationalmannschaftskollege Rüdiger, mit dem Werner von 2013 bis 2015 bereits beim VfB Stuttgart zusammengespielt hatte.

Rüdiger vergleicht Werner mit Vardy

Der Verteidiger lobte den Torjäger noch weiter: "Seine Entwicklung in den letzten Jahren war einfach - Wow", schwärmte Rüdiger: "Timo ist eine wirklich große Bedrohung für die Verteidiger. Er ist Jamie Vardy ähnlich: Er hat viel Tempo und wenn der Verteidiger einen Fehler macht und den Ball verliert, dann ist er da."

Für die Ausstiegsklausel von 53 Millionen Euro holt Chelsea den 24-Jährigen nun an die Stamford Bridge, wo er dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro erhalten soll. In der laufenden Spielzeit kommt Werner in 44 Pflichtspielen für die Leipziger auf sagenhafte 45 Torbeteiligungen (32 Treffer, 13 Vorlagen).

Rüdiger hofft, dass sein neuer Teamkollege in der Premier League an diese Leistungen anknüpfen kann: "Ich hoffe, er passt sich sehr schnell an, wenn er kommt. Denn wie wir alle wissen, ist dieser Wettbewerb anders als andere."

