"Messi zieht in den Krieg gegen Barcelona", titelte die Zeitung "Marca" martialisch. Und der 33-Jährige will tatsächlich auf keinen Fall klein beigeben. Sicher ist allerdings derzeit nur, dass Messi wegen des verpassten Tests am ersten Barca-Mannschaftstraining unter dem neuen Coach Ronald Koeman am Montag nicht teilnehmen darf.