"Ich mache so etwas, ehrlich gesagt, nicht gern. Aber ich denke, dass sich jeder um seine Aufgaben kümmern sollte. Die Spieler um das, was auf dem Platz passiert - und wir sind die Ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen", schrieb der Superstar in den sozialen Netzwerken unter einem Bild, das er in seine Story zeigte und welches die Aussagen Abidals darstellte.

Der 32-Jährige findet, dass die Vereinsführung "Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen übernehmen muss". Messi legte aber noch nach:

" Wenn man über Spieler redet, sollte man auch die Namen nennen. Macht man das nicht, beschmutzt man den Namen eines jeden und streut Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen. "

Ernesto Valverde war bis Beginn des Jahres als Übungsleiter der Katalanen entlassen worden und durch Quique Setién ersetzt worden.

Setién nimmt Stellung

Barcelonas neuer Coach zeigte sich von den Vorfällen sichtlich unbeeindruckt. "Dies ist eine Situation, die Sie (die Medien Anm. d. Red.) betrifft, aber nicht mich. Ich konzentriere mich auf den Fußball", sagte der 61-Jährige in der Pressekonferenz vor dem anstehenden Copa-del-Rey-Viertelfinale gegen Athletic Bilbao.

Setién erklärte weiter:

" Es gibt Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Sprich mit mir über Fußball. Der Rest interessiert mich nicht. Der Rest hilft mir nicht bei meiner Arbeit. "

