Lionel Messi steht derzeit nur noch bis 2021 beim FC Barcelona unter Vertrag, hat aber stets betont, seine Karriere gerne bei den Katalanen beenden zu wollen.

Mit dem Gedanken, den 32-Jährigen aus Barcelona wegzulocken, trugen sich in den vergangenen Jahren eine Handvoll europäischer Top-Klubs. Konkreter wurden diese Gedankenspiele jedoch nie.

Geht es nach Massimo Moratti, gibt es nun aber einen neuen Aggressor auf dem Markt: Inter Mailand. "Ich glaube, es ist nicht verboten, von Messi zu träumen", sagte Moratti in einem Interview mit "Radio RAI 1": "Vielleicht war es das auch vor dieser Krise nicht."

Lionel Messi bei Inter Mailand im Gespräch

Moratti leitete von 1995 bis 2013 die Geschäfte bei Inter, mit ihm gewannen die Mailänder fünfmal den Scudetto, 1998 den UEFA-Cup und 2010 die Champions League. Moratti steckte dabei rund 750 Millionen Euro in den Klub, holte Stars wie Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic oder Samuel Eto‘o.

In Bezug auf einen möglichen Messi-Wechsel sagte Moratti: "Sein Vertrag läuft nicht mehr lange und ich denke, dass man sicherlich dran ist, ihn nach Mailand zu holen."

Denn:

" Ich denke, dass wir bis Ende des Jahres einige seltsame Dinge erleben werden. "

Wechselt Lautaro Martínez im Gegenzug nach Barcelona?

In die Karten spielen könnte Inter dabei, dass Barcelona offenkundig sehr an Angreifer Lautaro Martínez (22) interessiert ist. Moratti spekulierte, dass dieser bei einem Messi-Transfer verrechnet werden könnte.

"Er ist ein guter Junge, der sich um seine Karriere kümmert", sagte der 74-Jährige: "Wir werden sehen, ob er Teil eines Deals sein kann, um einen wertvollen Spieler wie Leo Messi zu gewinnen."

Martínez soll neben Neymar (Paris Saint-Germain) das große Transferziel der Katalanen für die kommenden Transferperioden sein.

Der Argentinier machte in dieser Saison mit 16 Toren in 31 Pflichtspielen auf sich aufmerksam, davon erzielte er fünf in der Champions League (u.a. gegen Barcelona und Dortmund).

