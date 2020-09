Lediglich die Höhe der Abfindung müssen beide Parteien noch klären. Zudem gibt es noch ein Problem: In der Serie A sind pro Spielzeit nur zwei Transfers aus dem Nicht-EU-Ausland erlaubt, der Verein hat jedoch bereits Weston McKennie (USA) und Arthur (Brasilien) verpflichtet. Entweder die Bianconeri verleihen McKennie, der noch nicht bei den Italienern angemeldet ist, oder Suárez versucht, an einen spanischen Pass (durch seine sechs Jahre in Barcelona) oder an einen italienischen Pass (durch seine italienische Ehefrau) zu kommen, um diese Regelung zu umgehen.