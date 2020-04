Ansonsten könne der Youngster aber bereits mit den Allerbesten mithalten:

" Er ist bereits ein Fußballer auf einem sehr hohen Niveau und in der Lage, in jeder Mannschaft der Welt um einen Platz zu kämpfen. Wenn Madrid ihm die Chance gibt, wird Martin letzten Endes spielen. "

Ödegaard wechselte bereits als Teenager zu den "Königlichen", ist aktuell aber an den Ligakonkurrenten Real Sociedad ausgeliehen. Madrid-Coach Zinedine Zidane plane jedoch mit seiner Rückkehr.

Der 21-Jährige sei psychisch stark und hochprofessionell, so Slutski weiter: "Er ist mental sehr stark, hat ein großes Vertrauen in sich selbst. Er kann über eine lange Zeit stabil spielen, kümmert sich korrekt um sich und ernährt sich richtig. Er ist hyperprofessionell, fast wie ein Roboter. Martin befindet sich in Sachen Professionalität auf einem der höchsten Level, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe."

