Der Norweger untermauerte seinen Punkt noch weiter. Denn trotz der Ibrahimovics häufiger Klubwechsel kommt er "immer rein und schießt von der ersten Sekunde an nur Tore. Das gefällt mir".

Gestartet bei Malmö FF, ging es für Ibrahimovic über Amsterdam, zu Juventus Turin, Inter Mailand, den FC Barcelona und AC Mailand zu Paris St. Germain. In der französischen Hauptstadt verweilte er mit vier Jahren am längsten und hatte dort wohl auch seine erfolgreichste Zeit.

Über Manchester United ging es in die USA zu LA Galaxy, wo er die MLS aufmischte. Von dort wechselte Zlatan im Wintertransferfenster dieses Jahres wieder zurück zum AC Mailand. In zehn Pflichtspielen gelangen dem 38-Jährigen vier Tore und ein Assist.

Haaland sieht Parallelen und Unterschiede

Haaland zieht zwischen sich und dem schwedischen Rekordtorjäger Parallelen:

" Ich glaube, ich hatte auch immer dieses Selbstvertrauen - so bin ich einfach. "

Nach 29 Treffern in 27 Partien für RB Salzburg, wechselte der 19-Jährige im vergangenen Winter für 20 Millionen zu Borussia Dortmund, wo er mit zwölf Toren in elf Spielen an seine Form anknüpfen konnte. In Ruhrpott trat er bereits seine vierte Profistation an.

Der Knipser sieht aber auch Unterschiede zwischen sich und dem Milan-Profi. Sie seien zwar "beide Stürmer und beide groß", analysierte Haaland:

" Aber wir haben ein anderes Spiel. Es ist schwer, uns zu vergleichen. Ich bin, wer ich bin. "

Denn während Zlatan zumeist als Strafraumstürmer brillierte, kommt Haaland, trotz seiner Körpergröße von 1,94 Metern, häufig auch über sein Tempo und seine Agilität.

