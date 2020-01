So lief das Spiel:

Der FC Getafe begann am Samstag zu Hause vor den Toren Madrids engagiert – frühes Anlaufen und intensiv geführte Zweikämpfe. Die Hauptstädter waren präsent, fanden in der Anfangsviertelstunde aber noch nicht hundertprozentig in die Partie. So hatten die Gastgeber dann auch die bis dato beste Chance des Spiels: Nach 25 Minuten zog der Uruguayer Mauro Arambarri aus 16 Metern volley ab und zwang Real-Keeper Thibaut Courtois zu einer Glanzparade. Highlight der ersten 30 Minuten: Schiri José Montero hatte seinen Oberarmbuzzer verloren und musste das Trikot abstreifen, um neu verkabelt zu werden.

Wie aus dem Nichts fiel dann die Führung für die Gäste, wobei Getafe-Keeper David Soría tatkräftig mithalf. Der 26-Jährige faustete eine Gäste-Flanke von der linken Seite unter Bedrängnis von Real-Verteidiger Raphael Varane in den eigenen Kasten (34.). Eine schmeichelhafte Führung für die Gäste, die ihre erste zwingende Chance im Spiel nutzten.

Getafe dagegen verballerte einige Möglichkeiten zu überhastet und ging deshalb mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff legten die Königlichen nach: Freistoß Toni Kroos, in der Mitte köpfte Varane viel zu frei zu seinem (fast) zweiten Treffer ein. Nach langer Videoanalyse wurde das Tor vom VAR bestätigt, es war die 80. Torbeteiligung von Kroos im Trikot von Real Madrid.

Nach 60 Minuten brachte Getafe-Coach José Bordalás mit dem etatmäßigen Kapitän Jorge Molina einen frischen Stürmer auf den Platz, doch auch diese Maßnahme konnte die Offensive der Hausherren nicht entscheidend beleben. Mit Federico Valverde und Vinicius Junior schickte Zinedine Zidane ebenfalls frisches Personal auf den Platz (beide 71.). Getafe konnte keine Schlussoffensive mehr entzünden, Real erhöhte in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach einem Konter durch Luka Modric sogar noch auf 3:0.

Letztlich siegten die Königlichen souverän im kleinen Stadtderby vor den Toren von Madrid und schieben sich mindestens bis zum Abend an Barca vorbei auf Platz eins.

Die Stimmen:

Daniel Carvajal (Real Madrid): "Heute ging es darum, sich die Arbeitsklamotten anzuziehen und drei Punkte einzustreichen. Und genau das haben wir gemacht!"

Der Tweet zum Spiel:

Real Madrid gratulierte Toni Kroos via Twitter zum 30. Geburtstag, den der Nationalspieler am Samstag feierte.

Das fiel auf: Spielführer

Der angestammte Kapitän Sergio Ramos fehlte den Madrilenen am Samstag gelbgesperrt, für ihn trug Karim Benzema die Binde. Der Franzose wird seinen Vertrag aller Vorraussicht nach demnächst verlängern und ist auf dem besten Wege, bald ebenfalls zu einer Clublegende zu werden. Kolportiert wird ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro netto.

Die Statistik zum Spiel: Drei

Drei Spiele in Folge waren die Königlichen zuletzt in der Liga sieglos, am Samstag gab es nach kurzer Durststrecke mal wieder drei Punkte für Real.

