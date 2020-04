Real Madrid will sein Starensemble im Sommer prominent verstärken. Zu den Top-Kandidaten gehören BVB-Rookie Erling Braut Haaland und Paul Pogba von Manchester United. Aber welcher Spieler passt besser nach Madrid und wie realistisch sind die Deals? Eurosport.de hat sich in Spanien umgehört und festgestellt: Neben sportlichen und finanziellen Aspekten gibt es einen weiteren entscheidenden Faktor.

Geht es nach Luis Figo, dann hat Real Madrid beim Scouting mächtig geschlafen. Die Königlichen hätten Erling Braut Haaland "unter Vertrag nehmen sollen, bevor er nach Dortmund ging", monierte der Portugiese im Interview mit "Movistar+". Figos Wort hat noch immer Gewicht im Real-Kosmos, schließlich läutete der Klub mit der Verpflichtung des heute 47-Jährigen im Jahr 2000 das Zeitalter der "Galácticos" ein.

Die Ära ist zwar längst Geschichte, unstrittig ist aber, dass es wieder galaktischer zugehen muss in Madrid - und dabei könnten Haaland oder Pogba eine entscheidende Rolle spielen. "Beide Spieler stehen bei Trainer Zinédine Zidane hoch im Kurs", erklärt Fußball-Experte José-Luis Prados von Eurosport in Madrid. Zidane, früher ebenfalls ein Galáctico und heute als Trainer in der Verantwortung, braucht dringend eine Auffrischung seines Kaders.

Benzema alleine reicht Real Madrid nicht

Ausgerechnet die Offensive, seit jeher das Kerngeschäft des spanischen Rekordmeisters, bereitet Sorgen. Seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo, der in neun Jahren galaktische 450 Tore ablieferte, fehlt es an Durchschlagskraft. Karim Benzema, macht seine Sache zwar sehr gut mit 19 Toren und neun Assists in 36 Pflichtspielen, kann die Last aber nicht alleine stemmen.

Haaland kann Real besser weiterhelfen.

Real muss nachbessern - und steht vor einem Dilemma. Durch die finanziellen Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie lassen sich im Sommer nicht zwei Transfers der Preisklasse Haaland/Pogba realisieren.

Während der BVB-Shootingstar ein klassischer Mittelstürmer ist und wohl mehr als 100 Millionen Euro kosten soll, kommt Pogba aus dem zentralen oder offensiven Mittelfeld und würde wohl mit 60 bis 80 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Bleibt die Frage, auf welcher Position eine Verstärkung sinnvoller ist? "Sportlich betrachtet, kann Haaland aus meiner Sicht Madrid besser weiterhelfen als Pogba. Das liegt daran, dass man vorne derzeit einzig und allein auf Benzema angewiesen ist, da Luka Jovic und Mariano von Zidane nicht das nötige Vertrauen bekommen", erläutert Prados.

Was außerdem gegen Pogba spricht: Der 27-Jährige kam aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nur zu acht Pflichtspielen in dieser Saison und stand letztmals am 26. Dezember beim 4:1 gegen Newcastle United auf dem Platz.

Pogba-Transfer realistischer

Während auf der sportlichen Seite also vieles für Haaland spricht, zeichnet der Eurosport-Experte ein ganz anderes Bild, wenn es um die Machbarkeit eines Wechsels geht. "Pogba ist der absolute Wunschspieler von Zidane, was eine große Rolle spielt. Hinzu kommt: Er will weg von Manchester United." Überdies gebe es Überlegungen, James Rodríguez im Tausch für den Franzosen an Manchester abzugeben. Jorge Mendes, der Berater des Kolumbianers, soll diesbezüglich bereits Gespräche mit Real aufgenommen haben.

Haaland wiederum hatte im Exklusiv-Interview mit Eurosport betont, dass ein Wechsel vor allem eine Frage des "richtigen Timings" sei. "Du musst wissen, wie gut du bist, wie gut der Klub ist und wie gut die Menschen sich dort um dich kümmern und dir helfen, dich zu verbessern", so der Norweger.

Landsmann Kjetil Rekdal, früher Bundesliga-Profi bei Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach, geht davon aus, dass der richtige Zeitpunkt in diesem Jahr noch nicht gekommen ist. "Erling wird wahrscheinlich mindestens eine weitere Saison in Dortmund bleiben. Er hat noch viel Zeit, um für größere Klubs in Europa zu spielen", befand der 51-Jährige, der heute für Eurosport als TV-Experte arbeitet.

Lieber Mbappé oder Haaland: Der Faktor Pérez

Ein generelles Hindernis auf dem Weg zum Toptransfer, ob es nun um Haaland oder Pogba geht, könnten laut Prados die unterschiedlichen Prioritäten von Trainer Zidane und Klubpräsident Florentino Pérez sein. "Haaland ist eigentlich noch nicht alt genug für Real Madrid, denn Zidane ist nicht gerade dadurch aufgefallen, dass er auf junge Spieler setzt."

Pérez sehe das anders. "Der Präsident würde lieber einen jungen Superstar wie Kylian Mbappé oder Haaland unter Vertrag nehmen." Das passe einfach besser zu Real, glaubt auch Prados - oder anders ausgedrückt: Es wäre galaktischer.

