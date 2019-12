Der damals 15-Jährige wechselte mit vielen Vorschußlorbeeren von Strömsgodset IF nach Spanien, wo es für Ödegaard jedoch insgesamt durchwachsen lief. Zunächst war er zwei Jahre für die zweite Mannschaft von Real aktiv, anschließend folgte eine Leihe zum SC Heerenveen in die Niederlande.

Dort konnte der norwegische Nationalspieler jedoch sein volles Potenzial nie ausschöpfen. 2018, ein Jahr später, wurde er an Vitesse Arnheim weiterverliehen, wo schließlich der Knoten bei Ödegaard platzte: Elf Tore und zwölf Vorlagen gelangen dem Youngster in insgesamt 37 Partien.

Ödegaard: Durchbruch bei Real Sociedad

Zu Beginn der Saison gaben ihn die Königlichen für eine Zwei-Jahres-Leihe nach San-Sebastian ab, um ihm zusätzlich Spielpraxis in La Liga zu geben. In der laufenden Saison läuft es für Ödegaard beim Ligakonkurrenten jedoch so hervorragend (vier Tore, fünf Assists), dass die Real-Verantwortlichen ihn nun vorzeitig zurückholen und in die erste Garde der Madrilenen integrieren möchten.

Auch der Marktwert des 21-Jährigen schoss in der aktuellen Spielzeit entsprechend bis auf 50 Millionen Euro in die Höhe. Da Trainer Zinedine Zidane bei dem dreizehnfachen Champions-League-Sieger offenbar ein Team aus jungen talentierten Spieler formen möchte, würde die Rückholaktion perfekt in das Konzept der Königlichen passen.

