Buzz

In dem Challenge-Video beweist Toni Kroos, dass er auch in der Quarantäne nichts von seinem Ballgefühl eingebüßt hat und zirkelt einen Ball elegant aus Höhe der imaginären Torauslinie in ein kleines Plastiktor.

Auch seinem Klub Real Madrid gefällt der Clip, der das Video auf Twitter mit den Worten "Toni Kroos wird nie sein Ballgefühl verlieren" teilt und zugleich natürlich auch an das Eckentor aus dem Spiel gegen den FC Valencia erinnert.

Die Ecken-Challenge ist übrigens nicht die erste Aufgabe, die Kroos seinen Fans in den sozialen Netzwerken stellt. Der Weltmeister von 2014 postet schon seit einer Woche täglich ein Video, in dem er seine Follower auffordert, seine Fußball-Übungen nachzumachen.

