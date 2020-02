So lief das Spiel:

Real Madrid übernahm sofort die Kontrolle, hielt den Ball zumeist in den eigenen Reihen und ließ den Gegner laufen. Mit hohem Tempo erspielten sich die Königlichen auch sofort Chancen durch Karim Benzema (6., 11.) und Casemiro (16.), die erlösende frühe Führung blieb trotz der Überlegenheit jedoch aus.

Levante hingegen suchte sein Glück im Umschaltspiel, spielte die wenigen Möglichkeiten aber nicht gut aus. Defensiv bot Levante dafür durchaus Räume, Real fehlte es häufig aber an Konsequenz und Genauigkeit im Angriffsdrittel.

Zwölf Abschlüsse gab Madrid im ersten Abschnitt ab, selten allerdings wirklich gefährlich. Kurz vor der Pause prüfte Luka Modric Schlussmann Aitor Fernández mit einem wuchtigen Distanzschuss (40.).

Nach dem Seitenwechsel verbuchte Levante durch Enis Bardhi den ersten guten Abschluss (48.). Insgesamt behielt Real die Partie aber unter Kontrolle und drängte den Gegner überwiegend an dessen Sechzehner. In der 54. Minute verstolperte Edin Hazard frei vor Aitor die Riesenchance zur Führung (54.).

Oft agierte Madrid aber auch zu inspiriert am gegnerischen Strafraum. Levante hielt weiterhin diszipliniert dagegen und zeigte sich mit zunehmender Spieldauer auch in der Offensive immer forscher – José Campana (58.) und Roger (60.) sorgten für Beschäftigung bei Thibaut Courtois.

Real verlor die Ordnung und Kontrolle, Levante drängte – die Führung kam daher nicht völlig aus dem Nichts: Morales knallte nach langem Zuspiel den Ball aus spitzem Winkel trocken ins Tor (80.).

Die Gastgeber kämpften und nervten im Anschluss, Real rannte vergebens an. Denn wirkliche Torchancen erspielte sich das Zidane-Team in der Schlussphase nicht mehr.

Mit 53 Punkten liegt Real Madrid nun zwei Zähler hinter dem FC Barcelona (55), der seinerseits allerdings im November auch bei Levante verloren hatte (1:3). Am Samstag kam Barça jedoch dank eines Viererpacks von Lionel Messi zu einem ungefährdeten 5:0-Heimsieg gegen SD Eibar.

Das fiel auf: Top-Elf verpatzt Generalprobe

Trotz der bevorstehenden schweren Wochen mit den Champions-League-Duellen gegen Manchester City und dem Clásico am kommenden Wochenende gegen den FC Barcelona, verzichte Zidane auf große Rotationen gegen Levante. Einzig Federico Valverde sowie der mit vier gelben Karten vorbelastete Ferland Mendy bekamen eine Pause. Ansonsten bot Zidane mit Karim Benzema, Edin Hazard, Casemiro, Toni Kroos & Co. sein Stammpersonal auf. Am Ende reichte es dennoch nicht zum Sieg. Die Tabellenführung ist damit erst einmal weg, zusätzlich musste Hazard nach 67. Minuten humpelnd das Spielfeld verlassen. Zuversicht holte sich Madrid an diesem Abend nicht unbedingt für die anstehenden schweren Aufgaben.

Die Statistik: 2

Macht sich gut in der Saisonbilanz: Levante feiert in dieser Spielzeit Heimsiege sowohl gegen den FC Barcelona als auch Real Madrid.