Obwohl der 55-Jährige seit seinem Amtsantritt im Sommer 2017 mit dem FC Barcelona zwei Mal die Meisterschaft sowie ein Mal den spanischen Pokal gewann, ist sein Posten angeblich nicht sicher.

Vor allem die Auftritte in der Champions League sollen die Verantwortlichen langsam ins Grübeln bringen, heißt es in dem Bericht weiter. Bisher schaffte es Valverde mit seinem Team nicht über das Halbfinale der Königsklasse hinaus, offenbar nicht aureichend für die Katalanen.

Daher suchen sich die Barça-Bosse angeblich schon nach einem Nachfolger um. Dabei sei ihnen Henry ins Blickfeld gerutscht. Der Franzose arbeitet seit November als Trainer des MLS-Klubs Montreal Impact. Zuvor scheiterte er als Coach der AS Monaco. Nach gerade einmal 20 Spielen und lediglich vier Siegen wurde Henry dort im Januar 2019 entlassen.

Henry mit Barça-Sportdirektor befreundet

Für eine Anstellung des Weltmeisters von 1998 spricht aber seine Vergangenheit im Camp Nou. Auch wenn Henry die meisten Spiele für den FC Arsenal bestritt, ging er von 2007 bis 2010 ebenso für Barcelona auf Torejagd. In 121 Spielen erzielte der mittlerweile 42-Jährige 49 Tore und bereitete 27 Treffer vor. Zudem ist Henry eng mit Barça-Sportdirektor Éric Abidal befreundet.

Auch die Fan-Zustimmung für Valverde sinkt immer weiter. In einer Umfrage der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" lehnten 80 Prozent der Barcelona-Anhänger die Arbeit des aktuellen Trainers ab.

Viel dürfte davon abhängen, wie die Mannschaft in der diesjährigen Champions-League-Saison abschneidet. Bei einem zufriedenstellenden Abschluss in der Königsklasse soll eine Verlängerung mit Valverde möglich sein, schreibt die "Sport". In der Liga stehen die Katalanen nach 18 Spieltagen immerhin vor Dauerrivale Real Madrid, wenn auch nur mit einem kleinen Vorsprung von zwei Punkten.

