Real Sociedad hatte sich im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro die Dienste Alexander Isaks gesichert.

Allerdings verhandelte der BVB bei dem Transfer eine Rückkaufoption, wonach die Schwarz-Gelben den Schweden von 2021 bis 2023 vor jeder Saison für 30 Millionen Euro hätten zurückholen können.

Schon Anfang Juni war bekanntgeworden, dass beide Klubs sich in Gesprächen über eine Streichung der Rückkaufoption befinden. Diese Verhandlungen waren nun offenbar erfolgreich.

EURO 2020 Drei Dinge, die beim DFB-Sieg auffielen: Am Ende lacht Löw VOR 14 STUNDEN

Nachdem sich Isak, der für 8,6 Millionen Euro vom AIK Solna nach Dortmund wechselte, in seiner Zeit beim BVB von 2017 bis 2019 nicht durchsetzen konnte und ein halbes Jahr zu Willem II in die Eredivisie verliehen wurde, blühte er in Spanien auf. In der abgelaufenen Saison spielte der Stürmer 44 Partien. In der spanischen Liga netzte er in 34 Spielen 17 Mal und legte zudem zwei Treffer auf.

Isak mit starken Spielen für Schweden bei der EM

Diese Leistungen bescherten ihm auch eine Nominierung für den schwedischen EM-Kader. Bei der EM stand Isak in den beiden bisherigen Gruppenspielen jeweils in der Startelf und zählte zu den besten Akteuren bei der Tre Kronor.

Sollte Isak bei der EM weiter auftrumpfen und mit Schweden möglicherweise sogar die K.o.-Runde erreichen, nach dem 2. Spieltag sind die Skandinavier in Gruppe E Tabellenführer, dürfte ihn das für Top-Klubs noch interessanter machen.

Daher will Real Sociedad den bis 2024 laufenden Vertrag bis 2028 verlängern. Dabei soll die Ausstiegsklausel nach Informationen der "Marca" auf 70 Millionen Euro angehoben werden. Isaks Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" aktuell bei 40 Millionen Euro.

Das könnte Dich auch interessieren: Deutschlands neuer EM-Held: Gosens stiehlt selbst Ronaldo die Show

Gosens kontert Müller-Seitenhieb: "Besser 60 gute Minuten!"

EURO 2020 DFB-Trio angeschlagen: "Plötzlich kamen alle mit Problemen" VOR 15 STUNDEN