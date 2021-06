Publiziert 19/06/2021 Am 22:10 GMT | Update 19/06/2021 Am 22:28 GMT

Einen kleinen Seitenhieb gegen den Man of the Match konnte sich Thomas Müller dann doch nicht verkneifen.

"Robin (Gosens; Anm. d. Red.) hat das gut gemacht, aber nur 60 Minuten. Er spielt halt in Italien", witzelte der DFB-Comebacker nach einem teilweise berauschenden 4:2 (2:1)-Erfolg der DFB-Auswahl im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Portugal.

Der Konter von Gosens ließ jedoch nicht lange auf sich warten: "Der hat das direkt nach dem Spiel gesagt: 'Wie kannst du nach 60 runtergehen?!' Da habe ich gesagt: 'Besser gute 60 als schlechte 90.' Ich glaube, damit ist das Thema durch."

Der 26-Jährige parierte die Verbalattacke seines Teamkollegen damit ähnlich eindrucksvoll wie in den rund 62 Minuten zuvor die Angriffe der Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo.

Der Profi von Atalanta Bergamo glänzte am Samstagabend sowohl offensiv (ein Tor, zwei Assists) als auch in der Rückwärtsbewegung mit einer tadellosen Leistung und war der überragende Akteur auf dem Platz.

Gosens euphorisiert: "Da geht mir wiederum einer ab"

Bereits nach handgestoppten vier Minuten und 24 Sekunden hätte er Tschechiens Patrik Schick mit einem traumhaften Seitfallziehertor beinahe den Titel des schönsten Turniertreffers streitig gemacht. Jedoch fand die vermeintliche Führung aufgrund einer Abseitsstellung von Serge Gnabry keine Anerkennung.

Doch dies sollte erst der Auftakt der Gosens-Gala gewesen sein.

Der Dampfmacher auf der linken Seite war an allen vier deutschen Treffern beteiligt: an den Eigentoren durch Rúben Dias (35.) und den Dortmunder Raphael Guerreiro (39.) ebenso wie an jenem des bärenstarken Kai Havertz (51.). Den Schlusspunkt setzte er mit einem sehenswerten Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 4:1 (60.).

"Das fühlt sich unwirklich an, ein unfassbarer Abend auf allen Ebenen für mich. Mehr kann man sich nicht wünschen. Das war leidenschaftlich, eine riesige Partie von uns. Wir haben alles reingeworfen. Wir haben uns gegenseitig gepuscht, auch mal für eine defensive Grätsche. Das ist doch affengeil", erklärte Gosens bei "MagentaTV" in seiner unnachahmlichen Art und schob am "ARD"-Mikrofon hinterher:

"Ein Tor bei so einem Spiel zu schießen, das für den weiteren Verlauf des Turniers so wichtig ist, da geht mir wiederum einer ab."

Robin Gosens bei der EM 2021 Fotocredit: Getty Images

Boateng schwärmt von Gosens: "Ganz klar der Beste"

Die Zuschauer in der mit 14.000 Besuchern besetzten Arena in München honorierten den Auftritt des Italien-Legionärs mit Sprechchören. Und auch die Lobeshymnen von allerhöchster Stelle ließen nicht lange auf sich warten.

"Gosens war ganz klar Man of the Match. Er hat die ganze Mannschaft mit seinen Aktionen mitgerissen. Er war schon im ersten Spiel einer der Besten, heute war er ganz klar der Beste", schwärmte Ex-Barça-Profi Kevin-Prince Boateng in der "ARD".

Einzig Bundestrainer Joachim Löw trat im Anschluss ein klein wenig auf die Euphoriebremse. Darauf angesprochen, ob die Partie gegen Portugal das Spiel seines Lebens gewesen sei, entgegnete der Bundestrainer in der "ARD": "Das weiß ich nicht. Das hat er vielleicht noch vor sich. Er hat eine richtig gute Partie gespielt. Seine Stärke ist es, dass er eben auch Torgefahr ausstrahlt. Das ist das, was wir brauchen."

Gosens auf einer Stufe mit Schweinsteiger

Ganz nebenbei egalisierte Gosens bei seinem zweiten EM-Auftritt die Bestmarke von Bastian Schweinsteiger, dem bei der EM 2008 als letztem deutschen Profi beim 3:2-Sieg gegen (na klar!) Portugal ebenfalls drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen) in einem Spiel gelungen waren.

Apropos Schweinsteiger: Auch der "ARD"-Experte hatte für seinen Nachfolger nur lobende Worte parat. "Robin Gosens hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er hat von Beginn an Zweikämpfe geführt, die Zuschauer angepeitscht und war immer wieder aktiv. Gerade nach vorne ist er immer wieder marschiert und hat viele Flanken geschlagen. Er hat sich dann auch noch belohnt mit dem Kopfballtor", zeigte sich der Weltmeister von 2014 begeistert.

Dabei wäre es um ein Haar gar nicht zu seinem zweiten Länderspieltor gekommen. Der 26-Jährigen plagte sich mit Schmerzen im Adduktorenbereich, weshalb ihn Löw unmittelbar nach seinem Treffer vom Feld nahm (62. für Marcel Halstenberg).

Robin Gosens bei der EM 2021 Fotocredit: Getty Images

Gosens blickt auf Ungarn voraus

"Zum Glück hat der Coach mit noch ein wenig draufgelassen, damit ich die Hütte machen konnte. Ich weiß, dass es eine Stärke von mir ist, dass ich am zweiten Pfosten lauern und mal eine Hütte machen kann. Ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat", freute sich Gosens, der den Blick im Anschluss jedoch sofort auf das abschließende Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn richtete:

"Ich werde das heute sicher genießen, vielleicht auch noch morgen und dann geht die Fahrt wieder ab Richtung Ungarn, weil wir auch da nochmal drei Punkte holen müssen, um weiterzukommen."

Es wäre der perfekte Zeitpunkt für den nächsten Gala-Auftritt des 26-Jährigen - möglicherweise dann sogar über 90 Minuten.

Löw über Matchwinner Gosens: "Klare Kante und unbändiger Einsatz"

