Zusätzlich zur festen Ablöse habe das Angebot auch mögliche Bonuszahlungen über 25 Millionen Euro beinhaltet, hieß es weiter. Erst vor Kurzem verlängerte der Teenager seinen Vertrag bei den Katalanen. Bis 2024 ist Fati nun an den Spitzenklub gebunden.

Nun hoben die Katalanen die Summe enorm an. Diesen Schritt hatte Barça schon im Dezember 2019 angekündigt. So sollten wohl andere Vereine abgeschreckt werden, um das große Talent langfristig in Barcelona zu halten.