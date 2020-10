Ansu Fati hatte beim Champions-League-Auftakt des FC Barcelona am Dienstagabend mit einem Tor und einer Torvorlage geglänzt.

Darauf hin hieß es in einem Artikel der "ABC": Ansus Lauf habe etwas "von einer Gazelle, oder einem sehr jungen schwarzen Mantero", wie man in Spanien illegale Straßenverkäufer nennt, "den man plötzlich am Paseo de Gràcia entlanglaufen sieht und 'Wasser, Wasser!' rufen hört, um damit auf die eingetroffene Polizei aufmerksam zu machen."