Zinedíne Zidane tigerte in der ersten Halbzeit ungläubig durch seine Coaching Zone.

Der Franzose muss sich vorgekommen sein wie im falschen Film, denn nach der bitteren 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger FC Cádiz ließ sich sein Team zuhause schon wieder düpieren.

"Wir haben schlecht gespielt. Es ist schwierig heute über das Spiel zu sprechen", sagte ein enttäuschter Vinicius Junior nach Abpfiff: "Niemand hat heute überzeugt und wir konnten nicht umsetzen, was der Boss ( Zidane , Anm. d. Red.) von uns verlangt hat. Wir müssen hart an uns arbeiten."

Tete (29.), Raphael Varane mit einem Eigentor (33.) und Manor Solomon (42.) besorgten die 3:0-Halbzeitführung für Donezk. Seit 20 Jahren hatten die Madrilenen in der Königsklasse nicht mehr so viele Gegentore im ersten Spielabschnitt hinnehmen müssen.

Zwar steigerte sich Real nach der Pause und kam durch Ex-Weltfußballer Luka Modric (54.) und Vinicius (59.) noch zum Anschluss, am Ende stand mit dem 2:3 (0:3) aber die zweite Heimniederlage in Folge .

"Wir wussten, dass Schachtjor ein gutes Team hat und haben sie nicht unterschätzt. Nach dem 0:1 haben wir jedoch die Köpfe hängen lassen", so Modric: "Nach der Pause waren wir besser, aber natürlich sind wir nicht glücklich mit dem Auftritt."

Dennoch schrillen bei den Königlichen schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison die Alarmglocken. Vor allem, weil am Samstag mit dem Clásico beim FC Barcelona das wichtigste Duell der Hinrunde ansteht. Zidane suchte die Schuld auf der anschließenden Pressekonferenz bei sich: "Es ist mein Job, Lösungen zu finden. Diese Art von Spielen dürfen uns einfach nicht passieren. Es ist klar, dass ich verantwortlich bin."

Zweifel an seiner Person wollte der Franzose derweil aber nicht aufkommen lassen: "Ich halte mich für fähig, diese Situation zu lösen", so Zidane, der nun weniger als 72 Stunden hat, um sein Team wieder aufzupeppeln und für das Prestigeduell am Samstag vorzubereiten.