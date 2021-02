Nach einer Hereingabe von der rechten Seite stand Santi Mina am ersten Pfosten und köpfte das Leder präzise und gekonnt mit einem sehenswerten Flugkopfball zur verdienten 1:0-Gästeführung in die Maschen (13.).

Die Hausherren konnten Offensiv kaum etwas entgegensetzen und bissen sich an kompakt stehenden Gästen die Zähne aus. In einem ersten Durchgang mit wenigen Torraumszenen hatten sich alle Beteiligten eigentlich schon auf einen 1:0-Halbzeitführung für Vigo eingestellt, doch Luis Suárez in Reihen der Rojiblancos hatte andere Pläne: Praktisch mit dem Halbzeitpfiff drückte der Uruguayer einen Querpass von Marcos Llorente per Grätsche aus kurzer Distanz zum schmeichelhaften 1:1 für die Hausherren über die Linie (45.). Sekunden später pfiff Guillermo Cuadra Fernandez zur Pause.