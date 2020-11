Der FC Barcelona war gegen den direkten Tabellennachbarn CA Osasuna zum Siegen verdammt, um aus der unteren Tabellenregion herauszukommen.

Osasuna wollte sich gegen den Favoriten nicht verstecken und versuchte, mit einem hohen Angriffspressing frühe Balleroberungen zu erzwingen. Nach ein paar Minuten fand Barcelona aber immer mehr Sicherheit im Passspiel und konnte sukzessive den Druck erhöhen.

Philippe Coutinho vergab die erste Riesenchance für die Gastgeber (11.). Lionel Messi hatte einen perfekten Pass in den Lauf von Antoine Griezmann gespielt, der Osasuna-Keeper Sergio Herrera umkurvte und von der Grundlinie zurücklegte. In Höhe des Elfmeterpunktes nahm Coutinho den Ball direkt, doch Unai Garcia konnte den Ball noch auf der Linie klären.

Barça machte weiter. Insbesondere Griezmann zeigte sich sehr aktiv, scheiterte aber mit einem Fernschuss an Herrera (15.) und verfehlte kurz darauf das lange Eck knapp (16.).

Auf der anderen Seite hatte Ante Budimir die beste Gelegenheit für die Gäste. Der Kroate nahm eine scharfe Flanke von Jony volley, setzte den Ball aber freistehend über die Latte (19.).

Ansonsten aber spielten hauptsächlich die Gastgeber und ernteten nach einer halben Stunde dann auch den Lohn für ihre Mühen. Jordi Alba bekam über die linke Seite zu viel Platz. Seinen Pass in die Mitte nahm Coutinho direkt, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Herrera. Im doppelten Nachschuss bugsierte Martin Braithwaite den Ball dann mit dem Knie zur 1:0-Führung über die Linie (30.).

Auch Osasuna brachte den Ball im Tor unter, durfte sich aber nur kurz freuen. Nach einer Flanke brauchten die Gäste drei Anläufe, um den überragend reagierenden Marc-André ter Stegen zu überwinden. Allerdings stand Budimir bei der Flanke klar erkennbar im Abseits (40.).

Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite – und zwar so richtig. Eine Flanke von Alba köpfte ein Osasuna-Verteidiger zunächst aus dem Strafraum. Dort kam aber Griezmann angerauscht und drosch den Ball per Direktabnahme kraftvoll in die Maschen – das 2:0 (42.). Dass es mit diesem Ergebnis in die Pause ging, lag daran, dass Coutinho einen Schuss aus über 30 Metern über den herausgeeilten Herrera über die Latte setzte (45.).

Osasuna kam mit viel Schwung aus der Kabine, den Barcelona aber clever durch lange Ballbesitzphasen und Passkombinationen wieder ausbremste. So kamen die Gäste abgesehen von einem Schuss direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit (46.) zu keinen Chancen.

Stattdessen sorgte Coutinho mit dem Tor zum 3:0 für die Vorentscheidung (56.). Moncayola konnte einen Ball nur unzureichend klären. Griezmann stand richtig und legte noch einmal in die Mitte auf Coutinho, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Oscar Mingueza eröffnete Osasuna zwar noch die Chance auf den Ehrentreffer, indem er einen katastrophalen Fehlpass spielte, doch der eingewechselte Roberto Torres traf freistehend nur den Pfosten (68.). Fast im direkten Gegenzug brachte Ousmane Dembele den Ball im Tor unter (70.). Der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Trincao zurückgenommen.

Drei Minuten später durften die Katalanen dann aber doch nochmal jubeln. Lionel Messi zog aus dem Dribbling ab, traf perfekt zum 4:0 ins rechte Kreuzeck und widmete das Tor seinem verstorbenen Landsmann Diego Maradona, dessen Trikot er unter seinem eigenen trug (73.).

Danach war die Luft raus und Barcelona spielte das Spiel souverän zu Ende. Trincao hätte kurz vor Schluss noch auf 5:0 erhöhen können, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei (90.). So blieb es bei einem überzeugenden 4:0-Sieg, der Barça zumindest mal auf Platz sieben der Tabelle hievt.

Das fiel auf: Barcelona endlich mal wieder Barça-like

Nach langer Zeit konnten sich Fans des FC Barcelona mal wieder über eine Leistung freuen die Barca-like war. Die Katalanen legten eine hohe Ballsicherheit an den Tag, ließen die Kugel laufen und schafften es auch – im Gegensatz zu vielen Spielen in dieser Saison – sich einige Torchancen zu erspielen. Immer wieder gingen Braithwaite oder Griezmann in die Tiefe und wurden mit Pässen aus dem Mittelfeld bedient. Auch Alba sorgte mit vielen Läufen über die linke Seite für stete Gefahr. Der Auftritt dürfte Trainer Ronald Koeman etwas Hoffnung für die kommenden Wochen geben.

Das Spiel stand natürlich auch unter dem Zeichen des Gedenkens an Diego Maradona, der vor Kurzem verstarb. Zwischen 1982 und 1984 war die argentinische Legende für die Katalanen aufgelaufen. Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute, der große Moment folgte dann in Minute 73. Nach seinem schönen Treffer zum 4:0 ging Lionel Messi alleine in Richtung Kurve, sandte einen Gruß in Richtung Himmel und zog sein Trikot aus. Darunter trug er ein altes Originaltrikot von Maradona aus dessen Zeit bei den Newell’s Old Boys.

Die Statistik: Drei

Antoine Griezmann scheint nach einem schwachen ersten Jahr endlich die erhoffte Verstärkung für Barcelona zu werden. In seinen letzten vier Spielen in der Liga traf der Franzose drei Mal. Für die gleiche Zahl an Toren benötigte er zuvor 25 Spiele.

