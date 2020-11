Gegenüber der "Mundo Deportivo" erklärte Javier Bordas, der auch in die Transferaktivitäten des Klubs involviert war, was bei Kylian Mbappé vor drei Jahre schief lief: "Ich rief seinen Vater an und er sagte mir, dass er zu Barcelona gehen könnte, weil Neymar nicht mehr da ist", berichtete Bordas und führte aus, dass auch Mbappés damaliger Verein der AS Monaco einen Wechsel nach Spanien bevorzugte, um nicht einen direkten Konkurrenten zu stärken.