Eine Rückkehr von Fans in die Stadien hält Tebas in Spaniens Profifußball momentan für unrealistisch. "Bis es einen Impfstoff gibt, wird es meiner Meinung nach sehr schwierig sein, Fans in Stadien zu haben", sagte Tebas. Kurzfristig habe das Thema keine Priorität. "Die Priorität ist, dass der Wettbewerb weitergeht. Wir glauben nicht, dass wir zu viel Druck auf die Regierung ausüben sollten."