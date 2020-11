Fati war im September erstmals in die spanische Nationalmannschaft berufen worden, mit 17 Jahren und 311 Tagen ist er der aktuell jüngste Torschütze in der Geschichte der "La Roja". In der laufenden Saison absolvierte der Offensivspieler für Barca bisher zehn Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore.