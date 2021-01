Der neue Präsident der Blaugrana, der am 24. Januar sein Amt antreten soll, steht also vor einer mehr als heiklen Aufgabe. Er muss nicht nur einen neuen Tilgungsplan mit den Gläubigern aushandeln, sondern auch über Sparmaßnahmen entscheiden, denn die Krise ist längst noch nicht vorbei.

Im Gegenteil, es wird erwartet, dass sich die Situation in den kommenden Monaten noch verschlimmern wird. Vor allem, wenn man sich das vorläufige Budget des Managements ansehe, schreibt die französische Zeitung "RMC Sport".

Demnach erwartete Barça in dieser Saison 791 Millionen Euro an Einnahmen auf dem Papier, wenn das Camp Nou im Februar wieder bis zu 100% ausgelastet sein sollte. Dies wird aller Voraussicht nach nicht geschehen.

Außerdem sind 320 Millionen Euro an stadionbezogenen Einnahmen budgetiert, die sich auf das Fußball-Museum, die Geschäfte und verschiedene Dienstleistungen verteilen. Geld, das voraussichtlich auch nicht in die Kassen gespült wird, zumindest nicht in diesem Ausmaß.