Weltmeister-Trainer Didier Dechamps verzichtet in der anstehenden Länderspielphase auf Ousmane Dembélé. Für die hochkarätig besetzte Équipe Tricolore reicht es für das einstige Supertalent aktuell noch nicht. Dennoch habe der 23-Jährige "natürlich noch eine Chance", wie der Nationalcoach unterstrich: "Wir müssen ihm Zeit geben. Ich weiß, wozu er fähig ist. Er hatte körperliche Probleme. Jetzt liegt es an ihm, sein volles Potenzial zu finden."

Dass Dembélé dieses in seinen mittlerweile drei Jahren beim FC Barcelona noch nicht gefunden hat, ist offensichtlich. Immer wieder warfen den Rechtsaußen Verletzungen zurück - nur 82 von möglichen 182 Spielen stand Dembélé für Barcelona auf dem Feld. Zusätzlich machte er sich durch Undiszipliniertheiten wie Verspätungen oder nächtliche Ausflüge häufig selbst das Leben schwer.

Doch noch ist das Projekt Dembélé beim FC Barcelona nicht gescheitert. Aktuell nimmt der Youngster einen neuen, womöglich finalen, Anlauf - und der wirkt bislang recht vielversprechend. Was wiederum mit seinem neuen Vorgesetzten zu tun hat.

Vier Torbeteiligungen in acht Spielen gelangen Dembélé unter dem neuen Barça-Coach Ronald Koeman, seit dieser zu Saisonbeginn von Quique Setién übernahm. Koeman scheint auf den Flügelflitzer zu setzen, brachte ihn zuletzt zwei Mal in Folge in der Startelf.