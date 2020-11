Der 18-Jährige soll bereits am Montag im Krankenhaus untersucht und anschließend operiert werden, nachdem er sich am Samstag beim 5:2-Sieg gegen Betis Sevilla in der ersten Halbzeit einen Meniskusriss zuzog. Fati spielte noch die erste Halbzeit zu Ende, musste dann aber ausgewechselt werden. Die lange Ausfallzeit liegt an der Behandlungsmethode. Fatis Meniskus soll genäht werden, um das Knie für die Zukunft zu schonen.