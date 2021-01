Die Zeitungen nennen "die hohen Transferausgaben" in den letzten Jahren und die "enormen Gehälter" als Hauptgründe. Barcelona habe 74 Prozent der Einnahmen für Spieler, Trainer und Mitarbeiter ausgeben müssen, heißt es weiter.

So stehen die Katalanen u.a. auch noch für den Transfer von Arturo Vidal beim FC Bayern München in der Schuld. Der Chilene verließ die Münchner im Sommer 2018 Richtung Barcelona. Laut übereinstimmenden Berichten soll sich die Ablösesumme auf knapp 20 Millionen Euro belaufen. Davon seien 950.000 Euro noch offen. Der Mittelfeldspieler wanderte im September 2020 zu Inter Mailand ab.

Noch tiefer muss der angeschlagene Klub beim FC Liverpool in die Tasche greifen. Aus dem Finanzreport geht vor, dass Barça den Reds noch immer 40 Millionen Euro für den Transfer von Philippe Coutinho schuldet. Davon wären ebenfalls 29 Millionen kurzfristig fällig. Das Gesamtvolumen des Transfers soll bei 145 Millionen Euro liegen.

Außerdem müssen die Spanier 52 Millionen Euro für Miralem Pjanic an die Turiner überweisen, 48 Millionen Euro bekommt Ajax Amsterdam für Frenkie De Jong und jeweils 13 Millionen Euro gehen an den FC Valencia und Grêmio Porto Alegre. Die Liste ist lang, die Kasse erschreckend leer. Der FC Barcelona stehe "am Rande des Bankrotts", schreibt "El Mundo".