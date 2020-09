Kurz vor Schluss sorgte der Uruguayer dann per Kopf und mit einem Linksschuss für den Endstand. Diego Costa hatte sein Team zunächst in Führung gebracht (9.), außerdem trugen sich Angel Correa (47.) und Joao Felix (65.) in die Torschützenliste ein.

In Barcelona traf das erst 17 Jahre alte Sturmjuwel Ansu Fati in der ersten Halbzeit doppelt (15., 19.), Superstar Messi (35.) erhöhte per Elfmeter auf 3:0, zudem unterlief Villarreals Pau Francisco Torres ein Eigentor (45.). Atletico und Barcelona sind aufgrund des Champions-League-Finalturniers im August erst am Sonntag in die Liga gestartet.