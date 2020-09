Manchester City soll Messi auch im kommenden Sommer mit offenen Armen erwarten, wie Eurosport Spanien berichtet. Die Skyblues locken den Argentinier zudem mit einem attraktiven Fünf-Jahres-Vertrag, der ihm zunächst drei Jahre in Manchester und anschließend zwei weitere in der amerikanischen MLS beim Schwesterklub New York City FC garantiert. So hätte Messi über einen langen Zeitraum hinweg eine finanzielle Planungssicherheit. Ab Januar darf City offiziell für Verhandlungen an das Messi-Lager herantreten.