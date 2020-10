Am Sonntag sah es eigentlich noch nach einem Verbleib von Depay in Lyon aus, doch nun könnte er doch zum FC Barcelona wechseln. Der 26-Jährige ist der Wunschkandidat von Barça-Trainer Ronald Koeman für die Offensive und soll sich bereits mit den Katalanen einig sein. Der Niederländer will demnach zu den Katalanen wechseln.