Die Top-Transfer-News am Deadline Day:

23:15 Uhr: Cavani wechselt zu Manchester United

22:30 Uhr: Manchester United holt Telles vom FC Porto

21:00 Uhr: FC Bayern: Cuisance geht leihweise nach Marseille

20:30 Uhr: United nimmt finalen Anlauf bei Barças Dembélé

18:30 Uhr: FC Bayern holt Choupo-Moting, Costa und Sarr

Deadline Day: So schließen die Transferfenster der Top-Ligen

Info: Durch die Corona-Pandemie hat sich nicht nur der Spielplan, sondern auch der Schluss des Transferfensters in Europa verschoben. Am heutigen 5. Oktober ist für die Vereine der Top-5-Ligen die letzte Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Allerdings gibt es auch hier ein paar feine Unterschiede. Während in der Bundesliga um 18:00 Uhr die Frist für letzte Transfers verstreicht, dürfen Klubs der englischen Premier League, der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1 noch bis 0:00 Uhr Wechsel tätigen. In der italienischen Serie A schließt das Transferfenster um 20:00 Uhr. Eine Besonderheit in England ist, dass die Premier-League-Vereine noch bis zum 16. Oktober Transfers mit Vereinen aus der englischen 2. Liga oder darunter tätigen dürfen.

FC Barcelona findet mit Benfica Lissabon Abnehmer für Todibo

23:35 Uhr: Jean-Clair Todibo wechselt auf Leihbasis vom FC Barcelona zu Benfica Lissabon. Der Innenverteidiger wird für zwei Jahre ausgeliehen, anschließend besitzen die Portugiesen eine Kaufoption über 20 Millionen Euro. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war Todibo an den FC Schalke 04 ausgeliehen.

Cavani wechselt zu Manchester United

23:15 Uhr: Manchester United hat die Verpflichtung von Edinson Cavani bekanntgegeben. Der Torjäger aus Uruguay unterschrieb bei den Red Devils einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Cavani war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Champions-League-Finalist nach sieben Jahren nicht verlängert wurde.

Perotti wechselt von Rom zu Fenerbahce

22:50 Uhr: Diego Perotti verlässt die Serie A und schließt sich Fenerbahce Istanbul an. Wie die Türken mitteilten, unterschrieb der Argentinier einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung für eine weitere Saison. Perotti kommt von der AS Rom und ist im Mittelfeld zuhause.

Manchester United holt Telles vom FC Porto

22:30 Uhr: Manchester United hat sich die Dienste von Alex Telles gesichert. Wie die Red Devils mitteilten, wechselt der Linksverteidiger vom FC Porto zu den Nordengländern. Dort hat Telles einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet und soll 15 Millionen Euro an Ablöse kosten. Mit Bonuszahlungen kann sich diese noch weiter erhöhen.

SSC Neapel leiht Bakayoko vom FC Chelsea aus

22:10 Uhr: Der SSC Neapel ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Tiemoué Bakayoko vom FC Chelsea ausgeliehen. Das gab Napoli bekannt. Der zentrale Mittelfeldspieler hat einen Leihvertrag bei den Süditalienern für die laufende Saison unterschrieben.

Rashica-Wechsel von Bremen nach Leverkusen geplatzt

21:50 Uhr: Der Wechsel von Milot Rashica von Werder Bremen zu Bayer 04 Leverkusen ist geplatzt. Das berichtet der "Kicker". Demnach wurden sich die beiden Vereine bei der Kaufoption nicht einig. Rashica, der im Januar 2018 von Vitesse Arnheim nach Bremen wechselte, bleibt wohl weiterhin an der Weser.

Bremens Harnik wechselt in die Hamburger Oberliga

21:25 Uhr: Martin Harnik hat nach seiner Vertragsauflösung beim SV Werder Bremen einen neuen Verein gefunden. Wie die "Bild" und das "Hamburger Abendblatt" übereinstimmend berichten, geht der 33-jährige Angreifer ab sofort in der Oberliga Hamburg für den TuS Dassendorf auf Torejagd.

Harnik, der in Hamburg geboren wurde, war zuletzt von Bremen an den HSV ausgeliehen. Zuvor lief er zudem auch für Fortuna Düsseldorf, den VfB Stuttgart und Hannover 96 auf.

FC Bayern: Cuisance wechselt leihweise zu Olympique Marseille

21:00 Uhr: Michaël Cuisance wechselt leihweise vom FC Bayern München zu Olympique Marseille. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt. Der Mittelfeldakteur bleibt zunächst ein Jahr an der französischen Südküste, auch eine Kaufoption soll sich OL gesichert haben.

FC Barcelona: Dembélé angeblich doch vor Wechsel zu Manchester United

20:30 Uhr: Manchester United nimmt offenbar einen letzten Versuch in Angriff Ousmane Dembélé vom FC Barcelona loszueisen. Laut der "Daily Mail" wollen die Red Devils den Franzosen ausleihen, Barcelona soll dem zugestimmt haben. Allerdings soll keine Kaufoption für den Ex-Dortmunder vereinbart werden.

Dembélé fehlte im Training am Montag bei Barça, nachdem er am Vortag noch beim 1:1 (1:1) in La Liga gegen den FC Sevilla 90 Minuten lang auf der Ersatzbank gesessen hat.

FC Bayern holt auch Sarr aus Marseille

18:30 Uhr: Der FC Bayern hat unmittelbar vor Schließung des Transferfensters den nächsten Neuzugang präsentiert. Rechtsverteidiger Bouna Sarr wechselt von Olympique Marseille nach München, wo er einen Vertrag bis 2024 erhält. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagnachmittag bekannt. Der 28-jährige Franzose ist nach Eric Maxim Choupo-Moting und Douglas Costa der dritte Neuzugang des FCB am Deadline Day.

Bayer 04 Leverkusen offenbar Last-Minute an Bremens Rashica dran

18:10 Uhr: Das Transferfenster in der Bundesliga ist seit 18:00 Uhr offiziell zu. Doch nach und nach sickern weitere Transfernews durch. Demnach hat zum Beispiel Bayer 04 Leverkusen versucht, Milot Rashica auf den letzten Drücker vom SV Werder Bremen zu verpflichten. Das berichtet "Sky". Ob der Last-Minute-Transfer geklappt hat, ist noch nicht überliefert.

Hertha BSC gibt Rekik an den FC Sevilla ab

18:00 Uhr: Hertha BSC hat Innenverteidiger Karim Rekik an den FC Sevilla verloren. Wie du Andalusier bestätigten kommt der 25-jährige Niederländer für vier Millionen Euro zum Europa-League-Sieger. Dort soll Rekik bereits einen Vertrag bis 2025 unterschrieben haben.

FC Schalke findet mit Ludewig neuen Rechtsverteidiger

17:55 Uhr: Der FC Schalke 04 hat sich die Dienste von Rechtsverteidiger Kilian Ludewig gesichert. Ludewig kommt von RB Salzburg ins Ruhrgebiet und unterschrieb in Gelsenkirchen einen Leihvertrag bis Saisonende. Ein Kaufoption besteht nicht.

RB Leipzig holt Kluivert von der AS Rom

17:50 Uhr: RB Leipzig hat in der Offensive nachgelegt und kurz vor der Schließung des Transferfensters Justin Kluivert für ein Jahr ausgeliehen. Das bestätigten die Sachsen. Kluivert kommt zunächst für ein Jahr von der AS Rom. Zudem soll eine Kaufverpflichtung bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen in Kraft treten.

Justin Kluivert ist der Sohn von Oranje-Legende Patrick Kluivert. Der Stürmer wechselte 2018 für 17 Millionen Euro von Ajax Amsterdam in die italienische Hauptstadt, absolvierte dort 68 Pflichtspiele und erzielte zehn Tore.

Olympiakos Piräus holt Ex-Leipziger Bruma

17:45 Uhr: Der Ex-Leipziger Bruma wechselt von der PSV Eindhoven zum Olympiakos Piräus. Die Griechen bestätigten den Transfer des Portugiesen. Piräus leiht den Angreifer bis zum Saisonende auf und besitzt zudem eine Kaufoption.

Juventus Turin: De Sciglio wechselt zu Olympique Lyon

17:35 Uhr: Mattia De Sciglio hat einen neuen Verein gefunden. Wie sein nun Ex-Klub Juventus Turin bekanntgab, wechselt der Rechtsverteidiger in die Ligue 1 zu Olympique Lyon. De Sciglio kam in drei Jahren für die Bianconeri auf 62 Pflichtspiele.

Werder Bremen: Ajax Amsterdam holt Klaasen zurück

17:20 Uhr: Davy Klaasen verlässt den SV Werder Bremen und kehrt zurück zu Ajax Amsterdam. Das bestätigten die beiden Vereine. Werder erhält eine Ablöse von fünf Millionen Euro für den 27-jährigen Mittelfeldakteur. Drei weitere Millionen können als Bonuszahlungen noch dazukommen.

Klaasen stammt aus der Ajax-Jugend und wechselte 2017 zuerst zum FC Everton, im Anschluss dann nach Bremen. In Amsterdam unterzeichnete der niederländische Nationalspieler einen Kontrakt bis 2024.

Hertha BSC holt Löwen zurück

17:05 Uhr: Hertha BSC hat Eduard Löwen zurückgeholt. Die Berliner hatten den Defensivspezialisten zu Jahresbeginn an den Ligakonkurrenten FC Augsburg ausgeliehen, dort wurde seine Leihe allerdings vorzeitig aufgelöst.

FC Bayern: Auch Douglas Costa kommt nach München

16:50 Uhr: Der FC Bayern München hat nach Eric Maxim Choupo-Moting nun auch die Verpflichtung von Douglas Costa bekanntgegeben. Der 30-jährige Flügelspieler kommt auf Leihbasis von Juventus Turin. Costa spielte bereits von 2015 bis 2017. Ex-Präsident Uli Hoeneß hatte ihn nach seinem Abgang als "Söldner" beschimpft, nun kehrt der Brasilianer zurück in die bayerische Landeshauptstadt.

FC Arsenal vor Verpflichtung von Atléticos Partey

16:30 Uhr: Der FC Arsenal bekommt offenbar seinen Wunschspieler Thomas Partey von Atlético Madrid. Wie der Radiosender "Cadena Cope" vermeldet, aktivieren die Gunners am Deadline Day die Ausstiegsklausel des ghanaischen Nationspielers. Diese liegt bei 50 Millionen Euro.

Atlético beharrte in intensiven Transferverhandlungen bis zum Schluss auf die Höhe der Ablösesumme, da Partey noch bis 2023 in Madrid unter Vertrag steht. Im Gegenzug hatten die Rojiblancos zuvor Arsenals Lucas Torreira geholt.

FC Bayern: Choupo-Moting kommt als Lewandowski-Backup

16:20 Uhr: Der FC Bayern München hat einen Backup für Robert Lewandowski geholt. Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, kommt Eric Maxim Choupo-Moting ablösefrei an die Säbaner Straße. Zuletzt lief der 31-Jährige für PSG auf, in der französischen Hauptstadt wurde sein Vertrag in der abgelaufenen Saison allerdings nicht verlängert.

FC Chelsea: Rüdiger vor Leihe zum AC Mailand

16:05 Uhr: Antonio Rüdiger steht beim FC Chelsea nach der Verpflichtung von Thiago Silva vor dem Aus. Die Aussichten auf einen Stammplatz sind unter Trainer Frank Lampard gering. Laut "90min" steht der deutsche Nationalspieler daher vor einem Abschied.

Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur und der AC Mailand sollen allesamt an einem Leihgeschäft für den Abwehrspezialisten interessiert sein. Die Italiener sind offenbar der Favorit auf einen Transfer.

FC Arsenal: Torreira geht zu Atlético Madrid

15:40 Uhr: Arsenals Lucas Torreira steht vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Wie "Sky Sports" berichtet, absolviert der Uruguayer bereits den Medizincheck bei den Spaniern. Demnach wird Torreira zunächst ausgeliehen, zudem sollen die Spanier eine Kaufoption besitzen.

Kolasinac weiter bei Bayer 04 Leverkusen heiß begehrt

15:30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen steht laut der "L’Equipe" vor einem Umbau in der Abwehr. Demnach steht der Wechsel von Arsenals Sead Kolasinac bevor. Der Ex-Schalker wird, wie der "Kicker" berichtet, allerdings nur kommen, wenn Bayer 04 noch Spieler abgibt.

In Frage kommen unter anderem Abgänge von Panagiotis Retsos und Aleksandar Dragovic. Beide spielen in den Planungen von Trainer Peter Bosz keine große Rolle.

FC Barcelona: Dembélé-Wechsel zu Manchester United vom Tisch

14:55 Uhr: Ein Wechsel von Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu Manchester United scheint endgültig vom Tisch. Wie "RMC" berichtet, möchte sich der Ex-Dortmunder weiter bei den Katalanen durchbeißen.

Auch wenn Dembélé bislang keine große Rolle unter Neu-Trainer Ronald Koeman gespielt hat, möchte der Franzose nicht wechseln. Zudem kommt, dass die Vorstellungen der Red Devils mit denen von Barça noch viel zu weit auseinander liegen.

FC Bayern: Manchester United buhlt offenbar um Coman

14:45 Uhr: Nachdem sich Manchester United nicht mit Borussia Dortmund auf einen Transfer von Jadon Sancho einigen konnten, haben die Engländer nun ihre Fühler nach einem anderen Bundesligastar ausgestreckt. Wie "ESPN" berichtet, sollen die Red Devils intensiv um die Dienste von Kingsley Coman vom FC Bayern buhlen.

Ob der deutsche Rekordmeister allerdings den 24-jährigen Franzosen so kurzfristig vor Schließung des Transferfensters noch abgeben würde, ist zu bezweifeln.

FC Bayern: Martínez bleibt wohl endgültig in München

14:30 Uhr: Javi Martínez bleibt laut Informationen von „Sport1 endgültig beim FC Bayern. Demnach konnten sich die Münchner und Athletic Bilbao nicht auf eine Ablöse für den 32-Jährigen einigen. Somit bleibt der Spanier ein weiteres Jahr an der Säbener Straße, dort läuft sein Vertrag noch bis 2021.

Werder Bremen denkt an Eggestein-Leihe

13:45 Uhr: Werder Bremen denkt darüber nach, Sturm-Talent Johannes Eggestein zu verleihen. Der jüngere Bruder von Maximilian Eggestein kommt bei den Hanseaten auch in dieser Spielzeit nicht über die Reservistenrolle hinaus. Laut "Bild" ist der Linzer ASK ein möglicher Abnehmer.

PSG verstärkt das Zentrum mit Pereira

13:35 Uhr: Auch Paris Saint-Germain kann einen fixen Transfer vermelden. Der Champions-League-Finalist leiht Danilo Pereira vom FC Porto aus. Anschließend besitzen die Franzosen eine Kaufoption für den 29-Jährigen. Der Europameister von 2016 kann im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

Inter leiht Darmian aus

13:20 Uhr: Inter Mailand hat sich die Dienste von Verteidiger Matteo Darmian gesichert. Der 30-Jährige kommt von Liga-Konkurrent Parma Calcio und trifft in Mailand auf seine ehemaligen Teamkollegen aus Zeiten bei Manchester United, Alexis Sánchez und Romelu Lukaku. Am Ende der einjährigen Leihe besteht für Inter eine Kaufpflicht.

FC Barcelona: Depay-Transfer hängt an Dembélé

13:05 Uhr: Memphis Depay ist nach wie vor der Wunschspieler von Barcelonas neuem Trainer Ronald Koeman. Doch der Transfer des Niederländers zu den Katalanen lässt weiter auf sich warten. Lyons Sportdirektor Juninho erklärte am Sonntag gegenüber "Telefoot": "Er ist sich mit Barcelona einig. Vielleicht wird er uns morgen verlassen, aber sicher ist es noch nicht." Der Wechsel hängt wohl vor allem von der Zukunft Ousmane Dembélé ab, den Barcelona erst zu Geld machen muss, um sich Depay leisten zu können. Dembélé wird von Manchester United umworben, die Reds sollen aber eine Leihe bevorzugen, was Barcelona nicht das benötigte "Kleingeld" einbringen würde. | Zum kompletten Bericht

FC Bayern: Zirkzee vor Rückkehr nach Rotterdam

12:35 Uhr: Die Verpflichtung von Eric-Maxim Choupo-Moting steht unmittelbar bevor. Die "Bild" berichtet, dass der Deutsch-Kameruner bereits den Medizincheck absolviert habe und sich für die Rückennummer 13 entschieden habe. In diesem Zusammenhang dürfte Joshua Zirkzee seine Rolle als Lewandowski-Back-Up verlieren. Der 19-Jährige soll stattdessen leihweise abgegeben werden, um sich mehr Spielpraxis zu holen. Größter Interessent ist Feyenoord Rotterdam, wo Zirkzee bereits in der Jugend spielte. Dessen Trainer Dick Advocaat zeigte sich gegenüber "RTV Rijnmond" bereits optimistisch: "Das wäre ein ausgezeichneter Spieler für uns. Wenn es passt, werden wir versuchen, Zirkzee unter Vertrag zu nehmen. Bayern profitiert davon, dass er spielt, und das Gehalt ist bei einem Leihgeschäft oft kein Problem." | Zum kompletten Bericht

Hertha BSC zögert bei Götze: Deal nach Transferdeadline?

12:15 Uhr: Seit Wochen wird Mario Götze mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Wie der "Kicker" berichtet, besteht bei der Hertha weiterhin grundsätzliches Interesse an einer Verpflichtung. Laut "Bild" haben Trainer Bruno Labbadia und Götze bereits ein langes Telefonat geführt. Dennoch zögern die Berliner damit, den Deal einzutüten. Labbadia erklärte nach dem Spiel gegen die Bayern: "Ich habe immer gesagt, das ist ein sehr guter Spieler gewesen. Die Frage ist, passt das zu unserer Situation, sind wir stark genug, um so einen Spieler aufzufangen? Ich kann es nicht sagen." Da Götze vereinslos ist, könnte er auch nach dem 5. Oktober unter Vertrag genommen werden. | Zum kompletten Bericht

Bayer Leverkusen zeigt Interesse: Draxler vor Bundesliga-Rückkehr?

11:50 Uhr: Steht Julian Draxler vor einer überraschenden Rückkehr in die Bundesliga? Wie die "Bild" berichtet, zeigt Bayer Leverkusen Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers. Bayer sucht weiterhin einen Nachfolger für den zu Chelsea abgewanderten Kai Havertz. Trainer Peter Bosz soll Mario Götze bevorzugt haben, wogegen Sportchef Rudi Völler jedoch sein Veto eingelegt haben soll.

Im Fall von Draxler müssten sich beide Seiten aber in Bezug auf die finanziellen Modalitäten noch deutlich annähern. Zu weit gehen die Vorstellungen über eine Ablösesumme derzeit noch auseinander.

Hoffenheim: Sessegnon-Leihe fix

11:20 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat die Ausleihe von Ryan Sessegnon perfekt gemacht. Der 20-Jährige von den Tottenham Hotspur schließt sich den Kraichgauern an, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Das Mega-Talent wurde 2016/2017 als jüngster Spieler aller Zeiten in das Team des Jahres der zweiten englischen Liga gewählt. In der vergangenen Saison kam Sessegnon aber nur zu zwölf Einsätzen für die Spurs.

TSG-Sportdirektor Alexander Rosen sagte über Sessegnon: "Ryan Sessegnon ist ein sehr talentierter und schneller Außenbahnspieler, der über einen starken linken Fuß verfügt. Nach den schweren Verletzungen von Ermin und Stafy, die uns beide mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen werden, waren wir auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Ergänzung unseres Kaders und sind sehr froh, diese in Ryan gefunden zu haben."

Schalke 04: Rudy vor erneuter Hoffenheim-Leihe, Widmer soll kommen

11:00 Uhr: Der FC Schalke ist durch die Corona-Pandemie bekanntlich hart getroffen. Das Geld auf Schalke ist knapp, dennoch soll ein neuer Rechtsverteidiger kommen. Da Frankfurts Danny da Costa wohl zu teuer ist, könnte stattdessen Silvan Widmer vom FC Basel kommen. Laut dem Portal "Fußballtransfers" sollen die Schalker an einer Leihe mit anschließender Kaufoption arbeiten.

Um den Deal finanziell zu stemmen, wollen die Gelsenkirchner Sebastian Rudy abgeben. Laut "Sport1"-Informationen soll erneut die TSG Hoffenheim Partner in einem Leih-Deal sein. Wie die "Bild" berichtet, übernehmen die Knappen die Hälfte der sechs Millionen Euro Jahresgehalt. Auf die andere Hälfte soll Rudy selbst verzichten, sodas die TSG den Spieler praktisch umsonst bekommt. Schon zwischen 2010 und 2017 sowie in der vergangenen Saison lief Rudy für die Kraichgauer auf.

Juventus Turin schnappt sich Chiesa: Ablöse bis zu 50 Millionen Euro

10:40 Uhr: Mit dem bevorstehenden Abgang von Douglas Costa möchte Juventus Turin nochmal auf dem Flügel nachbessern. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, stehen die Bianconeri vor der Verpflichtung von Federico Chiesa vom AC Florenz. Das 22-jährige Talent soll zunächst seinen Vertrag in Florenz verlängert haben, um sich dann für zwei Jahre nach Turin ausleihen zu lassen. Im ersten Jahr zahlt Juve eine Leihgebühr von nur zwei Millionen Euro, im zweiten Jahr soll diese auf acht Millionen Euro ansteigen. Im Anschluss an die Leihe soll eine Kaufoption über 40 Millionen Euro bestehen.

Flick rechnet mit Martínez-Verbleib

10:25 Uhr: Während der FC Bayern am letzten Tag des Transfersommers noch einmal auf große Shoppingtour geht, könnte es in einer anderen Personalie eine überraschende Wendung geben - weil dort nichts passiert. Eigentlich sollte Javi Martínez schon gar nicht mehr beim FC Bayern sein, seine angebliche Rückkehr zu Jugendklub Athletic Bilbao wurde immer wieder vermeldet, jetzt könnte er den Münchnern aber doch noch erhalten bleiben. Trainer Hansi Flick erklärte nach dem Hertha-Spiel: "Warten wir mal bis morgen ab. Ich gehe davon aus, dass er auch morgen nach 18:00 Uhr noch beim FC Bayern ist." Martínez hatte nicht zuletzt im europäischen Supercup seinen Wert unter Beweis gestellt, als er den FCB in der Verlängerung zum Sieg köpfte. | Zum kompletten Bericht

Lewandowski, Reyna, Kramaric: Bestmarken für Bundesliga-Stars

Matteo Guendouzi vor Leihe zur Hertha, Rückholaktion von Eduard Löwen

9:00 Uhr: Hertha BSC hat offensichtlich die erhoffte Verstärkung für das Mittelfeld gefunden. Wie die "Bild" berichtet, leiht der Hauptstadt-Klub Matteo Guendouzi vom FC Arsenal aus. Der talentierte Franzose soll bereits auf dem Weg nach Berlin sein, um den Medizincheck zu absolvieren. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen soll in der Leihe nicht enthalten sein.

Gleichzeitig ist mit Eduard Löwen ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler zur Mannschaft gestoßen. Der 23-Jährige war seit Januar von der Hertha an Augsburg ausgeliehen, der bis Sommer 2021 gültige Leihvertrag wurde nun aber vorzeitig aufgelöst.

Transfer-News am Deadline Day: Willkommen zum Ticker

08:45 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen im Transfer-Liveticker am Deadline-Day auf Eurosport.de. Am letzten Tag des Transferfensters berichten wir bis heute Abend um 18:00 Uhr topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Tino Harth-Brinkmann begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

