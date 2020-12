So ungewiss die nahe Zukunft ist, so genau soll Lionel Messi bereits für den Spätherbst seiner Karriere planen. Spanischen Medienberichten zufolge soll der sechsfache Weltfußballer einen Wechsel in die MLS anpeilen. Sein bevorzugtes Ziel sei Inter Miami, wie "Cadena Ser" berichtet. Dem spanischen Radiosender zufolge habe Messi einen Wechsel zum Klub von David Beckham für das Jahr 2023 geplant.

Als mögliche Alternative zu Miami gilt in der MLS noch der New York City FC. Diese Option käme in Betracht, sollte sich Messi im Sommer für einen Wechsel zu Manchester City entscheiden. New York gehört ebenfalls zum City-Football-Group-Imperium und ist der Schwesterklub der Skyblues.