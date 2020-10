So lief das Spiel:

Titelverteidiger vs. Aufsteiger – die Rollenverteilung in diesem Spiel sollte klar vergeben sein. Hätte man meinen können. Die Gäste aus Andalusien spielten von Beginn an mutig nach vorne und überrumpelten somit Madrids Defensive. Zehn Minuten waren gespielt und Cadiz kam bereits zweimal gefährlich vor das Tor von Courtois. Es war auch der Belgier, der Madrid nach einer Doppelchance von Ex-Blanco Alvaro Negredo (13. und 14.) vor dem Rückstand bewahrte.

In Minute 16. folgte dann jedoch die längst überfällige Quittung für Reals miserable Defensivleistung. Wieder war es Negredo, der mit einem genialen Ableger per Kopf Sturmpartner Lozano bediente, der anschließen den Ball nur noch an Real-Keeper Courtois vorbeichippen musste. Das verdiente 1:0 für Cadiz.

Die prompte Antwort von Zinedine Zidanes‘ Jungs ließ jedoch auf sich warten. Nach gut 25 Minuten verzeichneten die Königlichen die beiden ersten Torabschlüsse von Karim Benzema und Toni Kroos – ersterer war leichte Beute für Goalie Ledesma, Kroos‘ Distanzschuss ging recht deutlich über den Kasten.

Kurz vor der Pause erspielten sich die Gastgeber dann doch noch eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Marcelo bediente Vazquez mit einer schönen Hereingabe, dieser leitete weiter auf Vinicius. Der Brasilianer probierte es mit einem Fallrückzieher, der jedoch von Modric abgefälscht wurde und im Toraus landete. Mit dem 1:0 ging es in die Pause – die Führung für Cadiz verdient, für Madrid, angesichts der zugelassenen Chancen, schmeichelhaft.

Zur Pause wechselte Zidane gleich viermal (!). Casemiro, Valverde und Asensio, die für das kommende straffe Programm in der nächsten Woche geschont werden sollten, kamen für Isco, Modric und Vazquez ins Spiel. Auch Kapitän Sergio Ramos blieb in der Kabine, da er in Halbzeit eins einen Schlag aufs Knie bekam und wurde von Eder Militao ersetzt.

In Hälfte zwei sah man ein erstarktes Madrid, das in Summe zwar mehr für das Spiel machte als noch in Halbzeit eins, jedoch weiterhin keine wirkliche Gefahr ausstrahlte. Cadiz stand defensiv sehr kompakt und stellte alle Laufwege zu, sodass Real sich keine zwingenden Möglichkeiten erspielen konnte.

Um zumindest noch zum Ausgleich zu gelangen brachte Zidane in der Schlussphase Luka Jovic für Kroos. Der Serbe erzielte auch gleich nach einem Zuspiel von Benzema das vermeintliche 1:1, jedoch stand der Franzose zuvor deutlich im Abseits (79.). Augenblicke darauf traf Benzema selbst aus zentraler Position nur die Latte (81.). Cadiz konnte schließlich die Führung über die Zeit bringen und feierte einen verdienten Sieg gegen Real Madrid.

Die Stimmen zum Spiel: "Cadiz war uns praktisch in allem überlegen"

Thibaut Courtois (Real Madrid): "Jetzt gerade ist es schwer, eine Erklärung abzugeben. Es ist nicht einfach zu erklären. Wir müssen unter uns reden. Die erste Halbzeit war sehr schlecht. Cádiz war uns praktisch in allem überlegen. Wir waren nicht gut. Eine Niederlage dient aber immer dazu, aufzuwachen und um zu wissen, was wir schlecht machen. Man darf dem nicht mehr allzu viel Bedeutung geben. Nun müssen wir gegen Shakhtar gewinnen und dann mit Selbstvertrauen im Camp Nou antreten."

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Wir müssen diese Niederlage akzeptieren. Das gefällt uns nicht aber so ist es. Es gibt keine Entschuldigung. Es sind drei wichtige Punkte und das auch noch zu Hause. Wir denken schon jetzt nur an das nächste Spiel."

Das fiel auf: Suboptimale Vorbereitung für Woche mit CL und Clasico

Durch eine bärenstarke offensive erste Halbzeit und eine defensiv konzentrierte Leistung im zweiten Durchgang geht Cadiz‘ Sieg über Real Madrid mehr als in Ordnung. Dem Team von Zinedine Zidane fehlte es zu jeder Zeit an Lösungsansätzen und Torchancen. Besonders die vielen Fehler in der Abwehr haben heute den Unterschied ausgemacht. Für das bevorstehende Match in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk und dem Clasico am Samstag (beide Spiele im Eurosport.de-Liveticker) bedarf es ein anderes Auftreten.

Ein Sieg gegen Real Madrid ist immer etwas Spezielles – vor allem, wenn man Madrid zuhause bezwingt. Mit dem 1:0-Auswärtssieg heute schaffte es Cadiz das erste Mal in der Geschichte der Primera Division, drei Punkte aus Madrid zu entführen.

