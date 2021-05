Publiziert 14/05/2021 Am 11:38 GMT

Ein entscheidender Punkt sei Agueros freundschaftliches Verhältnis mit Lionel Messi. Barça-Präsident Joan Laporta habe darüber Kontakt mit dem Argentinier aufgenommen.

Man spekuliere bei Barça zudem darauf, dass eine mögliche Verpflichtung Agueros auch Messi endgültig zum Bleiben bewegen werde. Die Zukunft des Superstars bei den Katalanen galt zuletzt als unsicher.

Aguero spielt seit zehn Jahren für Manchester City. Der Vertrag des 32-Jährigen beim Premier-League-Klub läuft allerdings im Sommer aus. Im März gab der Verein bekannt, dass man sich von dem Angriffsspieler trennen werde.

"Sergios Hingabe für Manchester City während der letzten zehn Jahre könnte nicht größer sein. Sein Legendenstatus hat sich unauslöschlich in die Erinnerungen all jener eingegraben, die den Klub oder einfach nur den Fußball lieben", so City-Vorstandschef Khaldoon Al Mubarak.

