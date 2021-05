Publiziert 06/05/2021 Am 13:56 GMT | Update 06/05/2021 Am 15:04 GMT

Der Nationaltorhüter ergänzte: "Wenn wir als Mannschaft dem Verein helfen können, dann tun wir das."

Der 29-Jährige hatte seinen Vertrag im Oktober bis 2025 verlängert. Barca hat über eine Milliarde Euro Schulden.

"Die Schulden-Summe ist natürlich riesig. Wir versuchen aber, diese Themen von der Kabine fernzuhalten", sagte ter Stegen und ergänzte: "Ich bin froh, dass ich nicht in der Führungsetage arbeite und mich mit dieser großen Aufgabe beschäftigen muss. Diese aktuelle Phase tut dem Verein weh und natürlich wurde sie bei den Gesprächen und in meinem Vertrag berücksichtigt. Für die Übergangszeit ohne Zuschauer habe ich mit dem Verein eine gute Lösung gefunden."

Im packenden Titelkampf in Spanien will ter Stegen die finanziellen Probleme des Vereins ausblenden. Vier Spieltage vor Saisonende hat Barca als Dritter zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid. Erzrivale Real Madrid liegt punktgleich mit den Katalanen auf Rang zwei. Am Samstag erwartete Barca Spitzenreiter Atletico.

Schnappt Barça sich den Meistertitel?

Ter Stegen bekundete:

Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir jetzt alle Chancen auf den Meistertitel. Es wird bis zum letzten Spieltag interessant bleiben. Einer da oben wird sich noch einen Fehltritt leisten. Vier Mannschaften fighten um den Titel, Sevilla ist ebenfalls noch mittendrin im Meisterschaftskampf."

