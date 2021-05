Publiziert 06/05/2021 Am 13:54 GMT | Update 06/05/2021 Am 15:02 GMT

"Was es bedeutet, wird zu seiner Zeit aufgelöst", sagte Sheeran, der auch die erste Frauenmannschaft als Trikotsponsor unterstützen wird.

Sheeran, weltbekannt durch Hits wie "Thinking Out Loud" und "Shape Of You", ist seit seiner Kindheit Ipswich-Fan.

Er stammt aus der Nähe, seine Tournee schloss er 2019 mit vier Konzerten vor insgesamt 160.000 Fans in Ipswich ab.

"Ich war auch immer gerne im Stadion an der Portman Road", sagte er, "und ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, sobald wieder Zuschauer erlaubt sind".

(SID)

