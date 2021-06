Publiziert 19/06/2021 Am 17:31 GMT

Depay war im Januar 2017 vom englischen Rekordmeister Manchester United nach Lyon gewechselt. In 178 Pflichtspielen für Olympique erzielte er 76 Tore und bereitete 55 vor, in der abgelaufenen Saison gelangen ihm 20 Treffer in der Ligue 1.

Bei der EM hat Depay, der seit 2013 für die Elftal spielt, im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich (2:0) den Führungstreffer geschossen.

(SID)

