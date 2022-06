Ein Kämpfer für die Königlichen: Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom entthronten zum neuen Champions-League-Sieger ist perfekt. Der Abwehrchef der DFB-Elf verlässt den FC Chelsea nach fünf Jahren und schließt sich wie erwartet ablösefrei für vier Spielzeiten Real Madrid an.

Beim Klub von Toni Kroos soll der 29-Jährige künftig an der Seite des ehemaligen Münchners David Alaba verteidigen. "Ich bin stolz darauf verkünden zu dürfen, dass ich zu Real Madrid wechseln werde", sagte Rüdiger, er sei "super begeistert" und könne es "nicht erwarten", bei diesem "großen Klub" loszulegen. Einen Tweet schloss er mit dem Schlachtruf: "Hala Madrid!"

Rüdiger soll am 20. Juni in der spanischen Hauptstadt vorgestellt werden. Aktuell weilt er mit der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach, wo sich die DFB-Elf auf die Nations League vorbereitet.

Mit Chelsea gewann der einstige Stuttgarter neben der Champions League (unter Teammanager Thomas Tuchel) die Europa League, den FA Cup, den europäischen Supercup und die Klub-WM. Er bestritt 203 Pflichtspiele (zwölf Tore) für die Blues.

