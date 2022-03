Zudem ist die Konkurrenz im Poker um Haaland deutlich größer. Allen voran Real Madrid und Manchester City sollen großes Interesse am Dortmunder Stürmer haben und hätten zudem größere finanzielle Spielräume als die Katalanen.

Für 75 Millionen Euro darf Haaland den BVB dank einer Ausstiegsklausel angeblich verlassen. Hinzu kämen aber wohl noch eine Millionen-Provision für Berater Mino Raiola sowie ein Handgeld für den Stürmer selbst. Auch das Gehalt von Haaland - offenbar rund 35 Millionen Euro jährlich - wäre für Barça schwer zu finanzieren.

Daher werde Lacazette in Barcelona mittlerweile als echte Alternative für den jungen Norweger diskutiert, berichtet "Le10Sport"

Im Sommer werden zudem aller Voraussicht nach einige Spieler Barça verlassen, darunter auch Memphis Depay.

FC Valencia hat an Lacazette ebenfalls Interesse

Somit wäre für Lacazette der Weg in der Offensive frei. Der 30-Jährige würde in Barcelona zudem auf Ex-Arsenal-Kollege Pierre-Emerick Aubameyang treffen. Der ehemalige Dortmunder wechselte erst im Winter zu den Katalanen und erzielte in acht Spielen bereits fünf Tore.

Allerdings soll laut dem Bericht auch der FC Valencia Interesse am ablösefreien Lacazette haben. Der Franzose spielt seit 2017 für Arsenal. 196 Pflichtspiele absolvierte Lacazette bisher für die Gunners (70 Tore, 36 Assists). Wohin die Reise genau geht, ist noch nicht klar. Einzig der Abschied vom FC Arsenal steht wohl fest.

